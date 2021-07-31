Подросток из Алтайского края получил срок за хранение конопли

У юноши нашли 172 грамма марихуаны, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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В феврале 2021 года парень из Кулундинского района собрал наркотическое средство – каннабис (марихуана). После задержания у злоумышленника обнаружили наркотик в высушенном виде.

В ходе следствия преступник признал вину. Он утверждал, что собирал марихуану для личного употребления. Подростка по решению суда приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно по ч. 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере).