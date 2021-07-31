Появились крошки – братики-горошки: польза и рецепты с хрустящим овощем

Зелёные стручки гороха – отличное лакомство и перекус. В конце июля его продают на всех овощных мини-рынках Барнаула.

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Сахарный зелёный горошек – продукт уникальный, напоминает портал «Гастроном». Во многих странах его относят к бобовым, и к овощам. А ещё он – источник белка, клетчатки, витаминов C и B. Горошек – продукт универсальный. Его можно использовать как самостоятельную низкокалорийную закуску и подавать, например, с густыми соусами или готовить с ним суперсалаты или горячие блюда.

Раз горох, два горох!

Помните мультфильм, где хомяк и суслик делили амбар с горохом. Вот они как раз спорили из-за лущильного гороха, а не сахарного! Отличаются они не только вкусом! Зелёный горошек лущильных сортов с крупными горошинами для многих даже более вкусный, но целиком – со стручками – его не едят. Створки лущильного гороха слишком грубые, жёсткие. А вот у сахарного горошка немного другое строение створок – на них нет жёсткого пергаментного слоя, поэтому его можно есть целиком, хотя сами горошины мелкие, но какие сочные и сладкие! Молодой зелёный горошек — любимое лакомство всех дачников, деревенских и даже городских, кто хотя бы раз попробовал горсть сладких, сочных и ароматных горошин.

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Какая ценность!

1 стакан сахарного горошка с горкой, целиком – это примерно 65 г продукта. Один стакан сырого сахарного горошка содержит: 26 ккал калорий, 1,8 г белков, 0,1 г жиров, 4,8 г углеводов, 0 мг холестерина, 1,6 г клетчатки, 2,5 мг натрия, 2,5 г сахара. В 1 порции сахарного горошка (1 стакан): 42% от суточной нормы витамина С, 23% от суточной нормы витамина А, 13% суточной нормы витамина K, 9% суточной нормы витамина B5, 8% суточной нормы тиамина, витамина B1, , 7% суточной нормы фолиевой кислоты, железа и марганца.

Так же сахарный горошек богат сложными углеводами – крахмалом. Он считается крахмалистым овощем наряду с картофелем, кукурузой и кабачками.

За зелёною стеной пир у них идет горой!

Сахарный горошек – это много питательных веществ в небольшой хрустящей упаковке. Он может быть отличным продуктом для диетического питания, который поможет поддерживать здоровый вес, а также принесёт пользу коже, сердцу и многому другому.

Сахарный горошек – один из вкусных способов разнообразить потребление овощей. Когда ешь сахарный горошек, он приятно хрустит на зубах. А хруст во время еды сообщает нашему мозгу, что мы едим свежий и аппетитный продукт. Благодаря такому посланию мы едим хрустящие продукты больше и больше. В случае сахарного горошка о содержании в нём вредного холестерина или избытка ккал думать не нужно!

Грызём с осторожностью

Но при всей своей очевидной пользе, есть и риски от поедания гороха.

Аллергия на сахарный горошек. Аллергия на горох встречается нечасто, но о ней известно. На самом деле у вас может возникнуть аллергическая реакция на любую пищу, содержащую белок, в том числе, и растительный. Симптомы пищевой аллергии: зуд, отёк, затруднённое дыхание, боль в животе, тошнота, рвота. Обратитесь к аллергологу, если подозреваете, что сахарный горошек вызвал у вас аллергическую реакцию.

Вздутие живота и метеоризм. Как и другие бобовые, зелёный горошек способен вызвать вздутие живота, газообразование и метеоризм. Обратная сторона питательной ценности сахарного горошка – он содержит антинутриенты. Эти вещества содержатся в бобовых и зерновых, они могут мешать пищеварению и всасыванию минералов. Обычно антинутриенты не беспокоят большинство здоровых людей, но об их влияние на ЖКТ всё же важно помнить.

Сколько можно съесть

После сбора или покупки не ждите слишком долго, чтобы съесть сахарный горошек. Мойте его только когда будете готовы его съесть и храните в холодильнике не более 2 дней. Так сахарный горошек сохранит свой вкус, хруст и пользу.

Выбирайте разумные порций. Для большинства людей достаточно 1 стакана стручков сахарного горошка целиком или примерно 100 г очищенного зелёного горошка, более 150-170 г есть не рекомендуется.

Поэкспериментируйте с методами приготовления: ферментация, проращивание и замачивание могут помочь уменьшить количество антинутриентов в зелёном горошке.

Ешьте зелёный горошек после термообработки, например, бланшируйте его или обжарьте. Уровень антинутриентов в сыром горохе выше, поэтому он с большей долей вероятности может вызвать дискомфорт при пищеварении.

Как готовить

Фото: pexels.com

Сахарный зелёный горошек активно используют для салатов и закусок, делают пюре и добавляют в запеканки, паштеты для вкуса и особого, эффектного вида. Его можно и не готовить — просто смешать с дружественными ингредиентами, например, свежей морковкой, вареной картошкой, мелко нарезанной мятой. Заправить смесь сливками и приправить солью, свежемолотым черным перцем и парой капель лимонного сока — прекрасный салат готов.

Его едят сырым, отваривают на пару не более трёх минут, используют в блюдах восточной кухни — он хорош в любом виде. Главное – не подвергать его слишком тепловой обработке слишком долго, чтобы он оставался ярким и упругим.

Для оценки всей прелести сахарного горошка ешьте его целиком, не очищая. Например, макайте его в соусы – гуакамоле или песто.

Несмотря на то, сахарный горох является фантастическим самостоятельной закуской или перекусом, используйте его для салатов, при подаче пасты, ризотто или других горячих блюд Средиземноморья.

Два самых простых способа приготовления сахарного горошка целиком: быстро обжарьте его с оливковым маслом, солью и перцем, а затем смешайте с мелко нарезанной мятой и сбрызните бальзамиком или приготовьте салат из сырого сахарного горошка с помидорами, сладким перцем, красным луком, грецкими орехами и измельчённой брынзой.

Рецепты с зелёным горошком

Салат из кальмара с сахарным горошком и лаймовой заправкой

Фото: gastronom.ru

Требуется: 600 г сырое филе кальмара, половика красного перца чили, 1 ст. л. растительного масла, 150 г сахарного стручкового горошка, по 1 маленькому пучку кинзы и мяты, 200 г руколы. Для заправки:2 зубчика чеснока, 2 стебля зелёного лука, половинка красного перца чили, сок и цедра 1 большого лайма, 1 ст. л. рыбного соуса, 2 ст. л. коричневого сахара, 1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить: для заправки чеснок мелко нарежьте. Зелёный лук и красный чили мелко порубите. Соедините все ингредиенты заправки в баночке с завинчивающейся крышкой, оставьте на 30 мин. Для салата филе кальмара очистите и нарежьте на крупные куски. Чили, с семенами или без, нарежьте тонкими кружочками. Соедините в миске кальмара, масло и чили, оставьте на 30 мин. Затем обжарьте на сковороде или на гриле на сильном огне, 1,5 мин., снимите с огня, полейте 1/3 заправки, хорошо взболтав её. Горошек отварите в кипящей воде, 1-2 мин. Обдайте холодной водой, нарежьте наискосок. Кинзу и мяту мелко порубите. В салатнике соедините руколу и горошек, полейте оставшейся заправкой и хорошо перемешайте. Выложите сверху кальмара и сразу же подавайте. Подавайте салат с отварным рисом жасмин.

Салат из молодого картофеля с сахарным горошком, укропом и хреном

Фото: gastromon.ru

Требуется: 1 кг молодого картофеля, 15-20 разноцветных помидоров черри, 200 г сахарного стручкового горошка, 1 средний пучок укропа. Для соуса: 2,5 см корня свежего хрена, 2-3 ст. л. яблочного уксуса, 2-3 ст. л. оливкового масла, соль и свежемолотый чёрный перец.

Как приготовить: вымойте картофель щеткой, положите в кастрюлю, залейте водой и сварите до готовности на среднем огне. Слейте воду и оставьте остывать. Стручки горошка разрежьте на несколько частей, помидоры черри – пополам, укроп мелко порубите.Для соуса почистите корень хрена и натрите на мелкой терке. Смешайте яблочный уксус, оливковое масло, хрен, соль и перец. Когда картофель остынет, смешайте его с горошком и черри, полейте соусом, посыпьте укропом. Приправьте солью и перцем. Сразу подавайте.

Салат из спаржи и молодого горошка

Фото: gastronom.ru

Требуется: 700 г побегов белой спаржи, 500 г стручков молодого горошка, 2 яйца, средний пучок тархуна (эстрагона), 1 ч. л. сладкой горчицы, 2 ст. л. уксуса из белого вина, 4 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин», сок одного лимона, соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить: очистите спаржу и нарежьте кусочками по 4–5 см. Положите в широкую кастрюлю, залейте кипящей водой, добавьте лимонный сок, посолите и варите 5 мин. Оставьте в кастрюле еще на 15 мин. У стручков горошка отрежьте кончики. Отварите стручки в кипящей подсоленной воде, 5 мин. Откиньте на дуршлаг. Стручки должны остаться хрустящими. Яйца положите в сотейник, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите 7 мин. Обдайте холодной водой, очистите и разрежьте на 8 частей. Нарежьте листочки эстрагона. Достаньте спаржу и переложите в миску, добавьте горошек и эстрагон. В мисочке взбейте венчиком масло с уксусом и горчицей в эмульсию, добавьте 1–2 ст. л. отвара из-под спаржи, приправьте солью и перцем. Полейте соусом овощи. Разложите кусочки яиц на салат. Если вы не смогли купить белую спаржу, попробуйте приготовить этот салат из молодой цветной капусты.

Овощной пирог с песто из петрушки

Фото: gastronom.ru

Требуется: 400 г. слоёного теста, 150 г стручкового горошка, 1 красная луковица, 2 морковки, 1 цукини, 3 ст. л. тертого пармезана. Для песто: большой пучок петрушки, маленький пучок базилика, 3/4 стакана оливкового масла, 3 ст. л. кедровых орешков, 3 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. cмеси «5 перцев», соль по вкусу.

Как приготовить: для песто зелень промойте, обсушите, удалите стебли. Листья измельчите ножом. Растолките в ступке или взбейте в блендере однородный соус из измельченных листьев, орехов, измельченного чеснока, оливкового масла, перечной смеси и соли. Нарежьте цукини и лук полукольцами, морковь – кружками. Стручки горошка разрежьте пополам. Перемешайте овощи с 2 ст. л. песто, закройте пленкой и оставьте на 1 ч. Тесто раскатайте довольно тонко (толщина теста не должна быть больше 3–4 мм). Сверните края теста трубочками в 2 оборота, подравнивая углы. Наколите тесто вилкой. Выложите сначала оставшийся соус, затем овощи. Присыпьте тёртым пармезаном и выпекайте в духовке при 190°С 20–25 мин.

Зелёный горошек с грибами

Фото: gastronom.ru

Требуется: 400 г очень мелких шампиньонов, 400 г свежего зеленого горошка, 100 г сливочного масла, 2–3 зубчика чеснока, средний пучок петрушки, сок и цедра половины лимона, соль, свежемолотый черный перец.

Как приготовить: заранее охладите масло. Шампиньоны протрите влажной тряпочкой. Удалите ножки (они не понадобятся). На шляпках сверху сделайте крестообразные надрезы. Уложите шампиньоны в любую цельную емкость, пригодную для пароварки, сбрызните лимонным соком, приправьте цедрой и черным перцем. Готовьте 10 мин. Пока готовятся грибы, измельчите петрушку вместе с чесноком. Мелко нарежьте масло и порубите его вместе с петрушкой и чесноком. Приправьте получившуюся смесь солью и перцем. Добавьте горошек к грибам, посыпьте масляно-петрушечной смесью. Готовьте 5–10 мин. Подавайте немедленно.

Удачных экспериментов на кухне и приятного аппетита!