В 2023 году в России будут новые трудовые книжки

Старыми документами тоже можно будет пользоваться.

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Кабинет министров утвердил постановление о трудовых книжках нового образца. Документы начнут использоваться с 1 января 2023 года.

Бланки и вкладыши старого образца, которые хранят работодатели, также будут действительны, говорится на сайте информационного агентства ТАСС.

В Министерстве труда скорректировали форму бланка трудовой книжки и обновили инструкции по её ведению и хранению. Исключили некоторые устаревшие положения, которые регламентируют способы заполнения бланков и учёт книжек работодателем.

Министерство финансов будет определять порядок изготовления новых трудовых книжек. Также им будут решаться вопросы обеспечения работодателей новыми документами.

Напомним, что с 2020 года сотрудники могут выбирать между электронной и бумажной книжкой. А с 2021 года в цифровой книжке стало возможным сделать записи обо всех местах работы. Электронный вариант документа доступен в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.