Барнаульцев приглашают принять участие в конкурсе национальных культур

Заявки принимаются до 8 августа 2021 года.
Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая» при поддержке администрации города проводит в рамках XX Фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» и Дня города творческий конкурс, сообщается на сайте мэрии города.
Конкурс проводится по двум направлениям: экспозиции предметов национального быта и культуры. И фотографии, отражающие национальный колорит города.
Для первого направления подходят выставки, композиции, объекты благоустройства, предметы быта, ремесла, культа, национальные костюмы, жилища и другие объекты, отражающие культурную самобытность народов Барнаула.
В конкурсе фотографий могут принять участие работы по номинациям:
Фотографии принимаются в формате JPEG разрешением не менее 1900*1200.
Заявки на участие принимаются до 8 августа на электронную почту oss@barnaul-adm.ru по форме.