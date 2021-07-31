Барнаульцев приглашают принять участие в конкурсе национальных культур

Заявки принимаются до 8 августа 2021 года.

Фото: unsplash.com

Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация национально-культурных объединений Алтая» при поддержке администрации города проводит в рамках XX Фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» и Дня города творческий конкурс, сообщается на сайте мэрии города.

Конкурс проводится по двум направлениям: экспозиции предметов национального быта и культуры. И фотографии, отражающие национальный колорит города.

Для первого направления подходят выставки, композиции, объекты благоустройства, предметы быта, ремесла, культа, национальные костюмы, жилища и другие объекты, отражающие культурную самобытность народов Барнаула.

В конкурсе фотографий могут принять участие работы по номинациям:

поликультурный Барнаул – фотографии национальных жилищ, архитектуры, культовых сооружений, мероприятий, снятых на фоне города Барнаула;

яркие события – фотографии национальных и культурных праздников, значимых торжеств, семейных встреч, свадеб и других важных мероприятий, отражающих самобытные народные традиции;

красота глаз – фотографии людей разных национальностей и культур, портретные и групповые, на праздниках и в повседневной жизни, позитивные и жизнерадостные.

Фотографии принимаются в формате JPEG разрешением не менее 1900*1200.

Заявки на участие принимаются до 8 августа на электронную почту oss@barnaul-adm.ru по форме.