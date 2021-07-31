В горбольнице № 12 реконструируют реанимационное отделение

Вскоре в «Шинниках» заработает реконструированное реанимационное отделение. В период пандемии здесь будут оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а при снижении заболеваемости отделение начнёт принимать пациентов терапевтического профиля.

В течение двух ближайших недель обновлённое реанимационное отделение горбольницы № 12 начнёт принимать первых экстренных пациентов.

Фото: Екатерина Доценко

На втором этаже терапевтического корпуса 12-й горбольницы раздаются звуки работающих дрелей, электролобзиков и шуруповертов. Здесь ведётся реконструкция помещений, которые раньше занимал дневной стационар медучреждения, а теперь расположатся реанимационные залы.

— На этой неделе всё закончить должны. Можно сказать, уже финишируем. Сейчас настилаем линолеум, монтируем плинтус. Мастера завершают с монтажом декоративной потолочной плитки, стеновыми панелями, остались мелочи по электрике, — рассказывает бригадир строителей Александр Абдугонеев.

—Понимаем, какое важное дело на нас возложено. Объект медицины, тут жизни людям спасать будут. Со всей ответственностью работаем, — включается в разговор напарник Александра, Константин Коробкин.

Главный инженер подрядной организации Андрей Кормщиков темпами строительства доволен.

— Наша компания сюда пришла в конце прошлого года. Мы выполнили на этом объекте полный спектр строительных работ — от демонтажа существующих перегородок и инженерных систем до устройства новых. Смонтированы все инженерные системы, вентиляция, канализация, заменены стояки водоснабжения, в большинстве своём выполнены отделочные работы, смонтирована противопожарная сигнализация. В настоящий момент объект готов на 80 процентов. Сейчас здесь задействовано 18 человек. К 7 августа рассчитываем всё завершить, — подчеркнул Андрей Сергеевич.

Строительство медицинского объекта накладывает повышенные требования на исполнителей: материалы, применяемые в строительстве, должны соответствовать всем необходимым требованиям, равно как и выстроенные помещения. Как утверждают представители подрядной организации, все эти требования соблюдены.

— Мы уже имели опыт работ на медицинских объектах, вели строительство в Бийске, ремонтировали помещения 4-й горбольницы Барнаула, возводили ФАПы по краю. Гарантия на работу составляет 5 лет. За качество закупаемого оборудования отвечает завод-изготовитель, за ремонтные работы — наша организация, — сообщил Кормщиков.

Фото: Екатерина Доценко

По одним крылом

Расширение реанимационного отделения горбольницы № 12 — это не только шаг к повышению качества и доступности экстренной медпомощи в Барнауле, но и первый этап объединения «Шинников» и «Моторщиков» в единое медицинское учреждение — БСМП № 2.

— Согласно приказу регионального Минздрава, с 1 января 2022 года наши две горбольницы, № 11 и 12, реорганизуются путём присоединения 11-й больницы к 12-й. При утверждённой новой структуре, конечно, самой большой проблемой для этих медучреждений является нехватка реанимационных коек. Поэтому и было принято решение нарастить мощности нашей реанимации на 18 коек с возможностью их увеличения до 24, — подчеркнул главный врач горбольницы № 12 Сергей Воронкин. — В течение двух ближайших недель реанимация будет сдана и начнёт принимать тяжёлых больных с ковид-инфекцией. В дальнейшем, когда по эпидсоображениям барьер будет снижен, реанимация будет принимать обычных больных по профилям «терапия» и «кардиология».

При этом в городской больнице № 11 в оказании неотложной медицинской помощи задействовано 28 коек реанимации и интенсивной терапии. Главный врач медучреждения Андрей Коломиец рассказывает:

— Большинство отделений нашей больницы работает в экстренном режиме: роддом, детские инфекции, нейрососудистое отделение принимают пациентов по скорой круглосуточно все дни в неделю. Травматология дежурит по городу два дня из семи, урологическое отделение — четыре дня, а терапия — один день в неделю. Объединение больниц и приведение в соответствие отделений позволит создать большой многопрофильный центр по оказанию экстренной помощи населению. Такое объединение, несомненно, нужно городу. К выполнению больших задач мы готовы.

На расширение реанимационного отделения горбольницы № 12 из регионального бюджета было выделено порядка 50 млн руб.

Как подчеркнули в региональном Минздраве, фактически реанимация 12-й больницы — это первое структурное подразделение медицинского учреждения, ремонтируемое в рамках создания второй больницы скорой медицинской помощи. В 2022 году начнётся поэтапный капитальный ремонт остальных отделений медучреждений.

Наполнить кадрами

Расширение реанимации потребует привлечения новых специалистов. Кадровый вопрос в больнице № 12 стоит остро — не хватает 14 реаниматологов, но пути решения проблемы просматриваются.

— Анестезиолог-реаниматолог — одна из самых востребованных профессий. В этом году приходят четверо в 11-ю горбольницу, двое — к нам. И в этом году заключается соглашение на 11 ординаторов — Алтайский медуниверситет будет их готовить. В принципе, кадровый вопрос будет решён через год, — рассказал главный врач горбольницы № 12 Сергей Воронкин.

По планам, количество реанимационных коек в медучреждении будет увеличиваться.