За сутки в Алтайском крае потушили 38 пожаров

В тушении участвовали 217 человек, 69 единиц техники.

Фото: 22.mchs.gov.ru

29 июля в Барнауле, Белокурихе, а также в Первомайском, Ключевском, Топчихинском, Целинном и Солтонском районах края произошло 10 техногенных пожаров.

27 июля в садоводстве «Прогресс» города Барнаула загорелся садовый домик. На момент прибытия пожарных горело 20 квадратных метров здания. Была угроза возгорания соседних участков. Спасатели эвакуировали из горящего дома газовый баллон, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. Пострадавших нет.

Стоит напомнить,что с 31 июля по 2 августа 2021 года в Алтайском крае местами сохранится высокая пожароопасность. В течение этого периода высока вероятность возникновения природных пожаров. Жаркая погода без осадков способствует возникновению масштабных возгораний.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напомнило жителям региона о недопустимости поджогов сухой травы и мусора.

«Пресекайте подобные действия других лиц, выезжая на отдых, не разводите костры, не бросайте непотушенные спички и сигареты, не позволяйте детям играть с огнем», говорится в сообщении.

Напомним, при пожаре звонить 101 или 112.