10 советов, которые помогут научиться лучше водить машину

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. В будущем умение водить машину будет так же необходимо, как навык чтения или работы на компьютере.

Фото: canva.com

Как научиться безопасно водить автомобиль? Какие советы помогут стать с машиной «на ты» как можно быстрее? Рекомендации, приведённые «Вечерним Барнаулом», позволят быстрее получить навык свободного вождения авто и умения ориентироваться в дорожных ситуациях, не создавая проблем и не попадая в ДТП.

1. Обязательно научитесь управлять машиной с механической коробкой передач

Получив необходимый опыт вождения на механике, вы научитесь синхронно одновременно взаимодействовать ногами и руками, сможете лучше чувствовать и автомобиль, и сам момент сцепления. Так же вы научитесь тормозить самими скоростями механической коробки передач (торможение автомашины с помощью понижения скорости передачи), что не мало важно. Поэтому советуем вам изначально обучиться управлять машиной с механической коробкой передач, даже в том случае, если в собственности у вас находиться транспортное средство с АКПП.

2. Уберите мобильный телефон в бардачок и выключите радио

Помните, что из-за полученного на телефон сообщения пришедшего во время движения, на которое вы посмотрели и отвлекли свое внимание всего на несколько секунд, вы можете не заметить на дороге красный сигнал светофора, человека, собаку или другую ситуацию. Если опытный водитель в таком случае хотя бы сможет попытаться её исправить, то неопытный водитель рискует попасть в аварию. Также выключите музыку, она может помешать сосредоточиться на вождении машины, а значит будет вас отвлекать.

3. Раз в 10 секунд бросай взгляд в зеркало заднего вида

Идеально переводить взгляд с периодичностью в 5-10 секунд, но взгляд должен быть очень коротким — буквально на долю секунды, чтобы вы не теряли происходящее впереди. Ошибка начинающих водителей: переключение внимания с дороги на зеркала, и долгое разглядывание. Советуем постоянно наблюдать за зеркалами, даже когда авто стоит на светофоре или в пробке, так у водителя будет развиваться периферийное или боковое зрение.

4. Не обращайте внимание на неадекватных водителей

Фото: canva.com

Неадекватные и грубые водители встречаются на дороге каждый день. Они заставляют нервничать окружающих. Часто сложно сдержать свои эмоции, поэтому автовладельцы начинают сигналить им вслед, показывая своё недовольство. К сожалению, это раздражение очень влияет на внимательность на дороге. Не надо уподобляться таким водителям и реагировать на их действия. Научитесь не обращать своего внимания на них. И кроме того, ни в коем случае не надо реагировать на неправильные действия на дороге водителей новичков, поскольку ваше негодование может в дальнейшем спровоцировать аварию.

5. Следите за маневрами высоких машин впереди вас

На дороге наблюдайте не только за машиной перед вами, но и за другими автомобилями в потоке впереди. Следите за высокими машинами (грузовики, автобусы, внедорожники). Водители этих авто лучше видят дорожную ситуацию. Если они одновременно начали освобождать какую-то полосу, скорее всего, там произошла авария или есть другое препятствие, и вам лучше заранее перестроиться.

Фото: canva.com

6. Будьте готовы к худшему

Знаете какой главный секрет опытных водителей, которые водят намного лучше вас? Как правило, реально профессиональные водители никогда не расслабляются за рулём. Они на чеку даже во время движения на маленькой скорости на пустой дороге.

Чтобы стать более успешным водителем, вы должны также быть постоянно готовым к любым к неординарным ситуациям на дороге. Нужно осознавать, что в любой момент в пути может произойти опасная для жизни ситуация. Это касается и трассы, и города.

Фото: canva.com

Не нужно полагаться на других водителей. В 95 процентах случаев аварий, виной всему становился человеческий фактор. Именно поэтому надо постоянно оценивать ситуацию вокруг себя, прогнозируя действия водителей, которые движутся впереди вас, сбоку и за вами. Не исключено, что кто-то из водителей в соседних полосах захочет перестроиться, забыв включить поворотник, или начнёт маневрировать, не заметив вашу машину. Поэтому для того, чтобы не попасть в ДТП вы должны заранее видеть глупость других водителей на дороге и прогнозировать развитие ситуации. Таким образом, вы успеете в случае опасности предотвратить столкновение.

7. Научитесь чувствовать, где находятся колеса

Чтобы уметь объезжать ямы на дороге и не царапать диски при парковке у бордюра, нужно научиться чувствовать, где находятся колёса вашего автомобиля. Для этого просто возьмите пустую пластиковую бутылку, сомните ногой и положите на асфальт. Потренируйтесь наезжать на неё по очереди правым и левым передним колесом. Хруст бутылки поможет сориентироваться в правильности действий. Откройте окно, чтобы слышать звук от бутылки.

Фото: canva.com

8. Сохраняйте спокойствие, если заглохнете

Не бойтесь, если заглохнете! Все всё понимают. Спокойно включайте аварийку, заводитесь и езжайте дальше. Не суетитесь!

9. Совершайте на дороге, как можно меньше перестроений

Начинающим водителям в период набора опыта, следует свести до минимума количество перестроений на дороге, особенно на той, где имеется плотный поток транспорта.

Заняв определённый ряд, не рекомендуется метаться из ряда в ряд. Лучше заранее изучить свой маршрут на карте и целенаправленно по заданной траектории вести свою машину, при этом в обязательном порядке соблюдая дистанцию до впереди идущего автомобиля. Все маневры необходимо совершать плавно и по правилам дорожного движения. Также не забывайте, заранее оповещать соответствующими сигналами о ваших запланированных действиях. Это делается поворотником. Данный сигнал просто необходим для того, чтобы избежать разного рода неприятных моментов на дороге.

10. Ребёнок в автомобиле

Фото: canva.com

Начинающему водителю не рекомендуется первое время перевозить ребёнка в машине. Ваше внимание должно быть сосредоточенно только на дорожной обстановке, а нахождение малыша в транспортном средстве будет неминуемо отвлекать управляющего от процесса управления автомобилем.

