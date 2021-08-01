Барнаульцы смогут задать вопросы о качестве фруктов и овощей

Со 2 по 13 августа 2021 года специалисты регионального Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы граждан о качестве и безопасности фруктов и овощей, а также о сроках годности данной продукции.

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю расскажут, как определить качество овощей, убедиться в безопасности и проверить срок годности плодоовощной продукции; сколько может храниться плодоовощная продукция и в каких условиях; нормативные документы и новые САНПиНы, что о них нужно знать; куда обращаться потребителю, если ему продали некачественный товар.

Номер телефона «горячей линии» Управления: 8 (3852) 66-54-27

Время работы:

понедельник–четверг — с 9:30 до 17:00,

пятница — с 9:00 до 12:45, перерыв на обед — с 12:45 до 13:15

суббота, воскресенье — выходной

Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный).