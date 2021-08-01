Барнаульцы смогут задать вопросы о качестве фруктов и овощей

Со 2 по 13 августа 2021 года специалисты регионального Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы граждан о качестве и безопасности фруктов и овощей, а также о сроках годности данной продукции.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю расскажут, как определить качество овощей, убедиться в безопасности и проверить срок годности плодоовощной продукции; сколько может храниться плодоовощная продукция и в каких условиях; нормативные документы и новые САНПиНы, что о них нужно знать; куда обращаться потребителю, если ему продали некачественный товар.
Номер телефона «горячей линии» Управления: 8 (3852) 66-54-27
Время работы:
Операторы Единого консультационного центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам звонки перенаправляются в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный).