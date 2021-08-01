Что изменится в жизни россиян с августа 2021 года

Представляем подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2021 года и коснутся многих россиян. Среди них — радости ЗОЖ, детские выплаты и многое другое.

Фото: Михаил Полубедов

Налоговый вычет на занятия спортом

С 1 августа россияне смогут смогут претендовать на социальный налоговый вычет НДФЛ 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе и детские, на максимальную сумму 120 тыс. рублей в год, рассказывает «Российская газета». Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. Для получения денег нужно будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, — копию договора и кассовый чек. Напомним, подобные вычеты уже есть, например, на лечение, обучение, покупку недвижимости, и все они стимулируют развитие экономики. Новый налоговый вычет — это расходы на здоровье наших граждан, его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым.

Изменения в законе об охоте

С 1 августа вступают в силу поправки в федеральные законы «О животном мире« и «Об охоте». Теперь главы регионов сами смогут определять виды разрешённой охоты, её сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира. Запрет на охоту можно будет ввести, только если государственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвердит непрерывное снижение численности вида в течение не менее трёх лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50%.

Пенсии работающих пенсионеров вырастут

С 1 августа работающим пенсионерам будет произведён перерасчёт страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Повышенные пенсии получат порядка 10 миллионов человек.

Для того чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом перерасчёт произойдёт, исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель, разъясняют юристы. Второе условие: на прибавку могут рассчитывать те, кто вышел на пенсию до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена позднее, то заработанные в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены.

Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трёх коэффициентов. Проведя нехитрый расчёт, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 руб., максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 2021 года составит 296 рублей. При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение будет рассчитано автоматически.

Двум категориям россиян пересчитают доплаты к пенсии

Фото: rg.ru

С 1 августа произойдёт перерасчёт доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников организаций угольной промышленности. Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой и не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена. Финансирование расходов осуществляется за счёт поступивших в Пенсионный фонд взносов, уплачиваемых работодателями. При начислении доплаты учитывается стаж человека в авиационной или угольной промышленности — не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Выплаты на школьников

Фото: canva.com

Со 2 августа начнутся выплаты единовременных пособий в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Выплаты положены на детей, рождённых с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Если в семье несколько школьников, то выплата полагается на каждого ребёнка. При этом подавать отдельное заявление на каждого не требуется: можно указать всех детей в одном заявлении. Если родители не успеют подать заявление до 16 августа, они могут сделать это и позднее — вплоть до 1 ноября. Предзаполненные заявления на выплату доступны на портале госуслуг. Также можно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, а также СНИЛС родителя и ребёнка. Выплата охватит более 20 млн детей, на неё выделено 204 млрд рублей.

Вырастут надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

С 1 августа начнут действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья. Новые значения надбавок к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 процентных пунктов. Итоговый показатель зависит от долговой нагрузки заёмщика (ПДН — отношения ежемесячных платежей по кредитам к доходам клиента). Чем выше будет ПДН заёмщика по ипотеке с низким взносом, тем большими будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков. Это заставит кредитные организации менее охотно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит «обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям», пояснили своё решение представители Банка России.

Экспортёрам продуктов вернут субсидии

С 1 августа возобновляется субсидирование экспортёрам части затрат на транспортировку отдельного продовольствия. В частности, речь идёт о таких продуктах, как сахар, картофель, гречиха, подсолнечное и сафлоровое масло, зерно, мясо и субпродукты из домашней птицы, а также яйца.

Возмещение расходов на транспортировку этих продуктов было приостановлено Минсельхозом в середине апреля, чтобы ограничить их вывоз и стабилизировать цены на продукты на внутреннем рынке, которые выросли вслед за мировыми и на фоне плохого урожая в прошлом году. Такие меры стали дополнением к основным ограничениям на экспорт.

Завершается программа детского туристического кешбэка

Фото: novochgrad.ru

31 августа завершается программа детского кешбэка, по которой можно купить путёвку в детский лагерь и получить компенсацию части стоимости. По условиям программы, семьи могут отправить ребёнка в детский лагерь, получив кешбэк в 50%, но максимально 20 тысяч рублей. Оплатить путёвку нужно по карте «Мир». На неё же автоматические вернётся часть стоимости.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, отправить ребёнка в детский лагерь можно начиная со старта программы в течение всего лета, и с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, охвачена вся л етняя оздоровительная кампания. В программе участвуют только стационарные лагеря круглосуточного пребывания, входящие в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список таких лагерей есть на сайте госуслуг. Ребенок на момент начала поездки должен быть младше 18 лет.

Билеты в плацкарт будут продавать со скидкой

Фото: poezdtavrida.ru

Билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования на август и сентябрь будут продавать со скидкой 30%, но только на определённые места. В частности, скидка предоставляется при оформлении проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54. Билеты по акции будут продавать до 29 июля 2021 года. Скидка не действует при продаже билетов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу. Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Начинается продажа льготных авиабилетов для семей

Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить по льготной цене. Начать их продажу должны в августе. Льготные билеты можно будет купить при одновременном бронировании билетов на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. Продавать такие билеты будут по 46 межрегиональным маршрутам, не включающим Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, льготы не распространяются на рейсы на южные курорты России (например, в Сочи, Анапу или Симферополь).

Гречку снова разрешат экспортировать

Фото: pixabay.com

Запрет на экспорт гречихи и крупы из неё будет снят 31 августа. Он был введён с 5 июня по инициативе Минсельхоза. Причина — стремительный рост экспорта на фоне высоких мировых цен на крупу. Российские власти и эксперты неоднократно заявляли, что запасов гречки в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. Так в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Внутреннее потребление гречки в России оценивается на уровне 400 тыс. тонн. По данным экспертов, до введения запрета экспорт составил более 200 тыс. тонн.

Украшения в ломбарде можно будет проверить на подлинность

С 1 августа ювелирные изделия, которые попали в комиссионный магазин и ломбард, получат уникальный идентификационный номер (УИН) на бирке и на самом изделии в виде штрих-кода. Таким образом украшение можно будет проверить на подлинность через госсистему (ГИИС ДМДК), если продавец добровольно внесёт туда сведения.

Минфин оценивает неучтённое золото в 50% рынка. К марту 2024 года все ювелирные изделия (в том числе остатки на складах) должны быть зарегистрированы в ГИИС, иначе такую продукцию нельзя будет продать. Серебряные украшения и драгоценности весом до трёх граммов (средняя масса продаваемых драгоценностей из золота в России стабильно ниже этого уровня) от маркировки освобождены.

ОСАГО без техосмотра

С 22 августа 2021 года вступают в силу поправки в закон, регулирующий ОСАГО. Теперь рядовым автовладельцам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Тем не менее ТО не отменён, его по-прежнему надо проходить. С 1 марта 2022 года за отсутствие карты (а следовательно, отсутствие техосмотра) будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Такие изменения внесены в КоАП. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Выдача удостоверения лицам без гражданства

С 24 августа лицам без гражданства, находящимся на территории России, будут выдавать временные удостоверения личности на десять лет. Если обладатель документа получит гражданство другой страны или вид на жительство, удостоверение будет аннулировано, а бывший владелец должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Также удостоверение может быть аннулировано, если при его оформлении были представлены ложные документы или неверные сведения.

Ограничение звуковой рекламы

25 августа вступит в силу закон о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого на крышах и стенах зданий. Это сделано, чтобы уберечь граждан от назойливой и громкой рекламы.

Расширение обязанностей нотариусов

С 25 августа нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП, обязаны отправлять его и другие необходимые документы в тот же день в регистрирующий орган в рамках одного нотариального действия с заверением подписи. В иных случаях нотариус может передать документы в регистрирующий орган по просьбе заявителя. Процедура будет производиться в электронном формате.

Упрощение правил предоставления виз иностранцам

С 25 августа иностранным туристам будут выдавать российскую визу на полгода, для этого необходимо забронировать жильё из единого перечня классифицированных гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре