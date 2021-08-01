День раннего листопада: народные приметы на 1 августа

Этот день называют Макринин день, или Мокрины.

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Традиции и обычаи

На Макрины обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Крестьяне ходили в лес за грибами, занимались уборкой овса. Полевые работы заканчивались, поэтому все были заняты сбором урожая.

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В начале августа продолжаются летние грозы. Дожди, грозы с сильным ветром и молниями опасны для дозревающего, созревшего или собранного в копны хлеба, а также для сохнущего на лугах или собранного в валки сена. Кроме того, Макрина (Мокрида) — канун дня памяти Ильи пророка, самого грозового дня в году. Да и самим именем святой покровительницы этого дня «запрограммированы» сырость, дождливость и осадки. Имя преподобной Макрины в переводе с греческого означает «сухая», но наши предки вложили в него прямо противоположный смысл и связали со словом «мокрый».

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Запреты дня

Запрещается в Макринин день забивать скот и птицу. У того, кто ослушается запрета, родной человек может заболеть. Излечить его смогут только молитвы и специальные целебные травы.

1 августа нельзя квасить капусту, солить огурцы и готовить квас — по примете, можно ими отравиться.

Запрещается в этот день ходить на рыбалку, поскольку русалки, притворившись крупной рыбой, могут заманить рыбака на середину водоёма, а после затащить на дно.

Нельзя в Макринин день пить алкогольные напитки, иначе употребление спиртного может перерасти в пагубную привычку, от которой невозможно будет избавиться.

1 августа приметами не рекомендуется выгонять из дома приблудившегося рыжего кота. Его надо принять со всей душой, так как это животное — вестник счастья и удачи. Тот же, кто прогонит кота в Макринин день, вместе с ним изгонит благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях.

В доме начнутся постоянные скандалы на почве нехватки денег, а также проблемы с детьми. Если же нет никакой возможности оставить рыжего котика себе, то нужно обязательно найти добрые руки и пристроить животное.

Приметы дня

Дождь на Макрину — в следующем году будет хороший урожай.

Пух с осины полетел — пора подосиновики собирать.

На дубе много желудей — к счастью.

Если листья на деревьях начали снизу желтеть, то сев озимый будет хороший.

Тёплый, солнечный день — к долгому бабьему лету.

Затяжные дожди — к бедности и неурожаю.

Если прошёл грибной дождь, то орехи хорошо уродятся.

В этот день лучше не есть яблок, иначе накличешь на себя мелкие неприятности. Также люди старались не запускать в дом оводов. Считалось, что это к покойнику.

Если восхода солнца из-за туч не видно, то к обеду распогодится.

Месяц в тумане — к дождю.

Восточный ветер дует — к грозе.

Если паутины в лесу много, осень будет тёплой.

Пауки прячутся по углам — к похолоданию.

Если с утра муравьи попрятались — будет дождь.

Звездопад на Макрину — к ветреной погоде.

Оводы в этот день последний раз кусают. Скоро они исчезнут и появятся только в следующем году.