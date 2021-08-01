Есть такая станция: 1 августа свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники

Железная дорога всегда играла ведущую роль в жизни населения станции Ползуново. Здесь селились семьи железнодорожников, вольготно строившиеся на большом участке земли, отрезанном от Барнаула с одной стороны насыпью, со второй – рекой Барнаулкой. В советские годы именно Алтайское отделение железной дороги взяло на себя строительство и обслуживание электрических сетей и подстанции, помогало жителям с уборкой снега с улиц, покосом травы и вывозом мусора.

Так выглядит сегодня остановочный пункт “Ползуново”.

Фото: Михаил Полубедов

Полвека назад

Один из старожилов, сын путевого обходчика Фёдора Котова, живет в поселке более полувека.

– Родители построили здесь дом в 1956 году, – поделился Геннадий Фёдорович. – Электричества не было, воду брали из Барнаулки, мусор, какой не сжигали в печах, выбрасывали сюда же. Жили дружно, строиться помогали всем миром, одному полы настилать приходили в выходные, другому – крышу накрывать. Бражка у всех дома была, после работы столы на улице накроют и гуляют, но без драк, мирно. Скотину в те годы держали все, причем помногу, до 50 коров, бывало, на выпас выгоняли, пастуха нанимать приходилось. А как мы с этими коровами мучились, когда им взбредало в голову на другой берег попасть… Застрянет такая туша в тине, мужики ее и веревками тащат, и толкают, умаются, пока на берег приволокут. Сейчас старожилов осталось мало, а новую улицу Ивлева застраивает молодежь. Бывает, что и спорим: мы привыкли к своим порядкам, они рассуждают по-другому. Тем не менее сумели договориться, чтобы нашу старую улицу не асфальтировать, а защебенить – нечего в наш экологический поселок асфальт тащить.

С насыпи улицы поселка увидеть непросто: здесь очень много зелени.

Фото: Михаил Полубедов

В четвертом поколении

Папа Василисы, Пелагеи, Варвары и Лёвушки Павел Васильев – железнодорожник в четвертом поколении. Его родители и дедушки с бабушками работали на разных должностях и в разных регионах, но всегда в подразделениях, имеющих отношение к Сибирской магистрали. Поэтому когда встал вопрос о выборе профессии, Павел отучился на помощника машиниста, но позже решил, что «железки» ему ближе.

– Я работаю на железной дороге с 2007 года, начинал с должности электромонтера Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки на станции Алтайская, завершил этот путь старшим механиком, – поделился многодетный отец. – Прошел все ступени образования: училище, техникум, институт и везде занимался спортом – футбол, к.м.с по полиатлону. Несколько лет назад стал тренером футбольной команды МФК «Алтполитех», мы заявились на чемпионат России, команда в этом году намерена пробиться в высшую лигу. Сейчас работаю заместителем директора лыжной базы «Локомотив» – железнодорожники очень спортивные люди. Помимо работы и спорта, вношу определенную лепту в благоустройство станции Ползуново. С друзьями купили мобильную баню, сделали купель, куда провели родниковую воду, и теперь здесь бесплатно отдыхают все участники клуба «За здоровый образ жизни» и жители нашего поселка.

У Павла спортом увлекается вся семья: старший сын Лев ходит в несколько спортивных секций, супруга Евгения, электромонтер Алтайской дистанции сигнализации, централизации и блокировки с десятилетним стажем – многократная чемпионка среди российских железнодорожников по лыжным гонкам, младшие дочери, в том числе и годовалая Варюша, каждый новый день начинают в купели, какая бы погода ни стояла на улице.

Общественный локомотив

Созданный 10 лет назад Совет ТОС станции Ползуново так разогнал локомотив общественной активности, что он не может остановиться до сих пор. Сначала жители сообща решили проблему вывоза свалок, накопившихся на берегах Барнаулки за вековую историю, потом взялись за обустройство берегов речушки, выиграв впервые в истории органов ТОС краевой столицы президентский грант. Так три года назад появился эко-парк «ПолзуновЪ», куда приезжают отдыхать целыми семьями со всех районов Барнаула.

– В этом году у нас сразу три радостных события, – рассказала председатель Совета ТОС Елена Хижняк. – Сибирские железные дороги в рамках инвестиционной программы заменили трансформатор, и мы перестали ощущать нехватку электроэнергии даже при присоединении к сетям новых усадеб. Порядка 20 млн руб. они вложат в полную модернизацию наших сетей до 2022 года. Осенью мы надеемся получить газ в 90 домовладений, межпоселковые сети уже построены, идет оформление документов и подводка газовых труб в дома. В поселке завершено ощебенение километра дороги по улице Ивана Ивкина благодаря программе поддержки местных инициатив. Уже готовим заявку на следующий год, и если будем двигаться такими темпами, за три года все дороги приведем в порядок. Поселок у нас всего в две улицы: Ивкина и Ивлева, 153 домовладения, но энергии у людей хватает на все – и спортом заниматься, и благоустройством, и детей воспитывать в любви к родине.

Старожил поселка Геннадий Котов у мемориальной доски в честь героев-земляков.

Фото: Михаил Полубедов

Несколько лет назад один из старожилов поселка Сергей Аверин начал собирать информацию об участниках войны – жителях станции Ползуново. О тех, кто вернулся домой, и тех, кто остался на полях сражений. Была найдена информация о 20 земляках, и жители поселка собрали средства, чтобы изготовить гранитную мемориальную доску с их фамилиями. В октябре 2020 года рядом с мемориальной доской, посвященной Герою Советского Союза Ивану Ивкину, сделанной за счет субсидии администрации города, появилась еще одна – с фамилиями тех, кто внес свой вклад в Великую Победу. Памятная доска видна отовсюду, ее установили на месте, где много лет подряд проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы. Это придомовая территория, вокруг которой разбиты клумбы, высажены ели и березы.