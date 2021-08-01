Названы продукты, снижающие риск развития деменции

Флавоноиды, которые можно получить только из растительной пищи: ягод, фруктов, овощей, трав — уменьшают риск снижения когнитивных способностей.

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Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Американской академии неврологии, рассказывает «Российская газета».

Участниками исследования стали около 75 тысяч человек, чей возраст на момент начала составлял в среднем 50 лет, а к концу — 70–80. Все они на протяжении 20 лет отчитывались о своём питании. В результате выяснилось, что у участников группы, которая больше всего употребляла продукты с высоким содержанием флавоноидов, на 20% уменьшился риск снижения когнитивных способностей.

По словам авторов исследования, люди, которые добились наилучших результатов, каждый день съедали в среднем не менее половины порции таких продуктов, как апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши. Согласно выводам учёных, наибольшую пользу приносят фрукты и овощи жёлтого или оранжевого цветов.

Флавоноиды — зачем они нам нужны?

Флавоноиды по своей структуре и химическому составу близки к гормонам и, как и гормоны, участвуют почти во всех процессах, протекающих в нашем организме, напоминает портал «Гастроном» . Например, они регулируют действие различных ферментов, в том числе и пищеварительных. Один из ферментов — киназу, что отвечает за размножение клеток, — они подавляют. Именно это делает их прекрасным противоопухолевым средством. А как антиоксиданты они в 50–100 раз эффективнее витаминов С и Е, надёжно защищают и от болезней, и от старения.

Когда нам нужны растительные флавоноиды?

при быстрой утомляемости и слабости;

в период стрессов;

при любых травмах, особенно сопровождаемых кровотечениями;

при повышенной хрупкости капилляров, проблемах с давлением, нарушениях кровообращения;

при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника;

при смене сезонов, особенно с тепла на холод.

Учёным известно более 6500 разновидностей биофлавоноидов. Но самые важные и полезные найти очень легко.

Антоциан. Его основная задача — укрепление стенок кровеносных сосудов. А основной признак нехватки — синячки, которые появляются на коже даже от незначительного воздействия. Сосуды головного мозга и глаз тоже в его ведении. Регулярное поступление антоциана улучшает зрение и повышает работоспособность мозга, препятствует развитию инсульта. Наиболее богатый и доступный источник антоциана — черника. Врачи советуют съедать этой ягоды хотя бы полстакана в день. А зимой можно есть замороженную.

Полифенол. Самый богатый его источник — зелёный чай. Полифенол также укрепляет сердце и сосуды. Подсчитано, что люди, выпивающие четыре и больше чашек зелёного чая в день, снижают риск инсульта на 75% и вполовину уменьшают риск сердечного приступа.

Полифенол используется для лечения артрита и других «-итов» — воспалительных заболеваний. Того же стоматита — воспаления слизистой рта. Именно благодаря антибактериальным свойствам полифенолов зелёный чай хорошо не только пить, но и полоскать им рот и горло. Зубы без кариеса, десны без гингивита, горло без ангины — эффективно и недорого!

Кверцетин. Больше всего их содержится в луке, причём в красном. Одна луковица в день способна на несколько часов резко повысить уровень кверцетина в организме. Особенно это необходимо аллергикам и тем, кто страдает от хронических воспалительных заболеваний. Кверцетин, пожалуй, самый мощный среди биофлавоноидов антиоксидант, он активно противодействует раковым клеткам. А ещё он предотвращает образование атеросклеротических бляшек и тем самым способствует профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Не нравится лук? Найдите кверцетин в яблоках, помидорах, брокколи, болгарском перце, бобах, красном вине.

Рутин. Один из ближайших родственников кверцетина, похож на него по своим свойствам. Другое название этого растительного флавоноида — витамин Р. Он содержится в цитрусовых. Но, к сожалению, не в сочной мякоти — больше всего его в кожуре и белых перегородках. Так что, чтобы получить витамин Р, придётся есть грейпфруты и лимоны целиком. Или поищите рутин в малине, голубике, чёрной смородине, абрикосах, помидорах, стручковом перце, зелёном салате и пряных травах. Среди злаков он есть в гречке. А ещё — в кофе и чёрном шоколаде (с содержанием какао не менее 70%).

Что поможет им усвоиться?

Биофлавоноиды в организме человека не образуются, они могут только поступать извне. И получать их лучше из натуральных продуктов, особенно — в самый сезон.

Чтобы сохранить весь комплекс полезных веществ, фрукты, овощи и ягоды лучше не подвергать тепловой обработке. Некоторые флавоноиды не переносят и замораживания. Для того чтобы биофлавоноиды хорошо усваивались, нужно выпивать достаточное количество воды — в день не менее 1,5 литра.