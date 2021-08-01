Опасные дыни и арбузы пытались ввезти в Алтайский край

Всего инспекторы регионального Россельхознадзора с 23 по 30 июля 2021 года пресекли ввоз 125 тонн опасной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

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В Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах Алтайского края не пустили 62, 5 тонн арбузов, а также 20 тонн дыни, 20 тонн абрикосов и 22,5 тонн другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Инспекторы установили, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. В них была информация, которая не соответствовала транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции запретили. Все грузы вернули отправителям. Виновных привлекли к административной ответственности.