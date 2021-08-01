Синоптик рассказал, что август в Алтайском крае будет сухим и жарким

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, последний месяц лета будет тёплым в целом по всей России.

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Август 2021 года в Алтайском крае будет характеризоваться дефицитом осадков.

«Юг Сибирского федерального округа — это Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края и Иркутская область. Везде будет дефицит осадков. И еще в Дальневосточном федеральном округе и на юге Якутии», — сообщил РИА Новости Вильфанд.

Он также сказал, что прогнозируется тёплый месяц в целом на территории России. Отрицательной аномалии температуры нигде наблюдаться не будет.