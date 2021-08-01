В алтайских госпиталях создадут дополнительные реанимационные места

На материально-техническое обеспечение ковидных госпиталей региона из бюджета Алтайского края направили 400 миллионов рублей.

В регионе уже начались поставки новых комплектов оборудования для организации 80 реанимационных мест в ковидных госпиталях региона уже начались. На это из краевого бюджета выделили 206 млн рублей. В комплекты входят аппарат искусственной вентиляции легких, функциональная кровать, монитор для контроля жизненноважных показателей, отсасыватель и шприцевой насос.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что часть оборудования заменит устаревшее, а часть позволит увеличить количество реанимационных мест. Например, в Бийске, Новоалтайске, Барнауле, Заринске, Алейске увеличат количество реанимационных мест. Таким образом в ковидных госпиталях станет на 37 реанимационных мест больше.

Также на выделенные средства купят два газификатора под сжиженный газ для ковидных госпиталей Городской больницы № 2 Бийска и Славгородской ЦРБ, функциональные кровати (200 шт), кислородные концентраторы (200 шт), увлажнители (2000 шт) и другое оборудование.