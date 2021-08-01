В Барнауле изменят схемы движения общественного транспорта

В августе на Попова планируется ремонт теплосетей.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

В связи с этим с 21 часа 13 августа до 6 часов 16 августа 2021 года в Барнауле перекроют всю проезжую чать улицы Попова в районе здания № 4а, информирует пресс-служба мэрии.

Движение автобусов в этот период организуют по следующим схемам:

по маршруту № 1: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на пр-кте Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;

по маршруту № 32: …пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменения.

по маршруту № 38: …пр-кт Космонавтов — ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Солнечная Поляна — пр-кт Космонавтов, далее по маршруту;

по маршруту № 41: …ул.Гущина — ул. Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Эмилии Алексеевой — ул. Попова — разворот на ул. Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская, далее — по маршруту;

по маршруту № 149: …ул.Энтузиастов — ул. Попова — разворот на ул. Гущина, далее по маршруту;

по маршруту № 59: …ул.Малахова — пр-кт Космонавтов — ост. «Гипермаркет Алтай», в обратном направлении: ост. «Гипермаркет Алтай» — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова, далее по маршруту.

по маршруту № 78: …ул.Малахова — ул. Эмилии Алексеевой — ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту;

по маршруту № 121: …ул.Попова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Эмилии Алексеевой, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Попова — ул. Веры Кащеевой — ул. Кавалерийская — ул. Гущина — ул. Попова, далее по маршруту.

Движение трамвайных маршрутов с 22:30 13 августа до 5:30 16 августа будет организовано следующим образом:

маршрут № 1 — пл. Свободы — пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пр-кт Ленина — пр-кт Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;

маршрут № 2 — ст. Пивзавод — ул. Попова — ст. Докучаево.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.