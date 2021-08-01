Мэрия взяла на контроль вопрос несанкционированной торговли рядом с рынком Докучаево

Варианты по их обустройству глава города Вячеслав Франк поручил администрации Ленинского района и руководителям профильных комитетов.
31 июля 2021 года мэр Барнаула провёл выездное совещание по вопросу торговли в районе рынка Докучаево в неустановленных местах возле дома по адресу: улица Попова, 64.
По словам Вячеслава Франка, жители несколько раз обращались с жалобами на торговлю на тротуаре. Он пообщался с продавцами и сказал, что сложившуюся ситуацию нужно решать.
«Но и людей, которые там торгуют, тоже надо понять. Торговать на тротуаре — это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать», — подчеркнул он.