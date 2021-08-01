Врач рассказал о вреде «солнечных татуировок»

Они могут привести к ожогам кожи и заболеваниям. В том числе онкологическим.

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Главная опасность таких «украшений» в том, что для их появления кожу «сжигают», загорая в самые опасные часы солнечной активности – с 10:00 до 16:00 часов. Причём процедуру приходится делать на протяжении нескольких суток, иначе рисунок не появится на коже, сообщает радио Sputnik.

Солнечный ожог приводит к повреждению клеток кожи и ускорению процессов старения. Происходит нездоровая пигментация кожных покровов. Также влияние избыточного ультрафиолета может вызвать рак кожи – меланому. Заболевание, в свою очередь, может привести к летальному исходу.

Но есть у загара и существенные плюсы. Например, ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D, который синтезируется после загара. Принимать солнечные ванны стоит до 10 часов утра и после 17 часов вечера.

Также важно помнить, что на солнце нужно соблюдать питьевой режим и не ограничивать потребление соли, чтобы не терять микроэлементы.