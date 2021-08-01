В Барнауле состоялось открытие сквера Десантников

Торжественная церемония прошла сегодня, 1 августа 2021 года, в преддверии дня ВДВ. В ней приняли участие Герой РФ, председатель комитета ГосДумы по обороне Владимир Шаманов, председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель Председателя Правительства региона Денис Губин, начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, делегация Героев Советского Союза и Российской Федерации, председатель правления краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, ветераны боевых действий, депутаты АКЗС и др.

Фото: Михаил Полубедов

Напомним, церемония закладки сквера Десантников в Барнауле состоялась 1 августа 2020 года. Это событие было посвящено юбилейной дате — 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск России. Тогда на этом месте высадили 10 молодых лип и 2 ели. В 2021 году новый уютный тематический уголок города накануне праздника именитых войск облагородили, установили, лавочки, лестницу с золотыми словами, ведущую в небо.

По словам председателя комитета ГосДумы РФ по обороне Владимира Шаманова, ещё одно знаковое место, сквер Десантников в Барнауле, появилось благодаря поддержке Правительства региона и администрации города.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что сквер Десантников станет любимым местом у горожан. А начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян подчеркнул, что администрацией города было выбрано одно из самых лучших мест для такого события.

Также состоялось возложение цветов у вечного огня на площади Ветеранов, на Мемориале славы и на Аллее памяти 6-й роты.