Высокая пожароопасность сохраняется в Алтайском крае

4 класс пожарной опасности будет наблюдаться в регионе 1 и 2 августа 2021 года. Также местами по западу ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в регионе сохраняется риск возникновения как техногенных, так и природных пожаров. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

Для предотвращения возгораний в природе, которые могут представлять угрозу населённым пунктам, в крае организовано оперативное реагирование специально созданных групп. Так, в готовности к работе сейчас находятся 1 159 патрульных, 701 патрульно-маневренная, 144 маневренных и 69 патрульно-контрольных группы.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает: не разводите в лесу огонь, не жгите мусор или траву, не бросайте непотушенные сигаретные окурки. Соблюдайте технику безопасности при монтировании электрооборудования. Следите за состоянием электропроводки. Установите в квартире или частном доме пожарный извещатель.

Если все же произошёл пожар или другое происшествие позвоните на единый телефон спасения «112». Номер «112» предназначен для использования в экстренных ситуациях и для получения консультаций по вопросам безопасности. Звонок бесплатный. При звонке сохраняйте спокойствие, сообщите о характере вашего вызова, а также о месте происшествия. Будьте готовы детально ответить оператору на вопросы. В опасной для жизни ситуации, оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к вам на помощь.