Житель Алтайского края расстался с возлюбленной и отправил её интимные фото родственникам

О личной жизни девушки от бывшего узнали и её коллеги. Теперь мужчину будут судить за распространение в Интернете сведений, составляющих личную тайну, и фотографий порнографического содержания.

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Следствие установило, что 2,5 года 51-летний житель Кулундинского района сожительствовал с жительницей Новосибирска. В марте 2020 года его возлюбленная объявила о расставании.Тогда бывший сожитель через один из популярных мессенджеров распространил интимные фотографии потерпевшей, которые ранее были сделаны на телефон, а также переписку интимного характера. При этом сведения о частной жизни стали доступны для просмотра её родственникам и коллегам.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что обвиняемый распространял фотографии порнографического содержания с использованием средств массовой информации.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.