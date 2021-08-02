12-летний мальчик утонул в алтайском районе

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия произошла 1 августа 2021 года в селе Новотроицк Тальменского района. Трое несовершеннолетних пришли на реку Чумыш без взрослых и решили искупаться. В какой-то момент 12-летний мальчик оступился и скрылся под водой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните: жизни детей зависят от степени надлежащего присмотра за ними взрослых.