Барнаульская энергокомпания вошла в национальный проект

Как сообщает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, руководство АО «Барнаульская горэлектросеть», отмечающего в этом году свой 60-летний юбилей, приняло решение участвовать в осуществлении национального проекта «Производительность труда» на территории края.

Фото: bges.ru

На днях прошло стартовое совещание с участием представителей барнаульской энергокомпании, Минэкономразвития и Регионального центра компетенций (РЦК), который непосредственно руководит осуществлением нацпроекта в нашем регионе.

Как отметил генеральный директор Барнаульской горэлектросети Александр Ященко, компания обслуживает более 250 тысяч абонентов и заинтересована в совершенствовании текущих бизнес-процессов.

— Мы готовы перенимать положительный опыт, который нам продемонстрирует РЦК, и применять его в своей деятельности. Можно сказать, что это наша инвестиция в развитие сотрудников и в целом — в развитие компании. Результаты участия в нацпроекте должны отразиться на повышении уровня обслуживания клиентов Барнаульской горэлектросети. Думаю, что положительный эффект от реализации нацпроекта оценят все стороны процесса, — отметил Александр Ященко.

СПРАВКА.

АО «Барнаульская горэлектросеть» — одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибирского региона. Она основана в 1961 году и является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Алтайском крае. Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля).