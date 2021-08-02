Что такое «правило нулевого дохода» и как оно действует при определении права на выплату? Разъясняет ПФР

«Правило нулевого дохода» гласит, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи стипендии, доходов от работы или пенсии или отсутствие доходов обосновано объективными обстоятельствами.

К ним относятся:

отсутствие доходов у заявителя или одного из членов его многодетной семьи или когда заявитель является единственным родителем, имеющим несовершеннолетних детей;

уход за ребёнком до трёх лет;

уход за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме заявителя или членов семьи моложе 23 лет без получения стипендии;

срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

безработица (необходимо официально подтвердить регистрацию в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в этом статусе);

отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Важно, что периоды отсутствия доходов должны составлять в совокупности 10 и более месяцев.

Права на новые ежемесячные пособия имеют беременные женщины, которые встали на учёт в ранние сроки и родитель-одиночка, чей ребёнок в возрасте 8–16 лет. Но только в том случае, если размер дохода семьи не превышает прожиточный минимум — 10 655 рублей. Сведения о доходах учитываются за год, но отсчёт этого периода начинается за четыре месяца до даты подачи заявления, говорится на сайте Барнаула.

Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости (учитываются объекты недвижимости, транспортные средства, дивиденды по вкладам и так далее). Подробнее с критериями оценки можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда.

Отметим, что размер ежемесячного пособия родителям-одиночкам на детей от 8 до 16 лет в Алтайском крае составляет 5 305,5 руб. Женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, — 5 744 руб.