«Лучшие по профессии»: барнаульцы победили в большинстве номинаций краевого конкурса

02 августа 18:42 2021

30 июля 2021 губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением утвердил итоги ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Фото: canva.com

Победителями и призёрами конкурса стали:

в номинации «Лучший администратор отеля»:

Ершова Дарья Витальевна (АО «Гостиница «Барнаул», г. Барнаул), занявшая первое место;

Корецкая Алеся Андреевна (ЗАО «Гостиница «Турист», г. Барнаул), занявшая второе место;

Мазырина Анна Юрьевна (ООО «Вираж», г. Белокуриха), занявшая третье место.

В номинации «Лучший ветеринарный фельдшер»:

Волковая Мария Сергеевна (КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Косихинскому району»), занявшая первое место;


Павлова Ирина Владимировна (ООО «Био-Люкс», г. Рубцовск), занявшая второе место;

Гордымова Алёна Витальевна, (КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району»), занявшая третье место.

В номинации «Лучший мастер-сыродел»:

Бибикова Дарья Александровна (АО «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул), занявшая первое место;

Волженина Наталья Борисовна (ООО «Третьяковский маслосырзавод», Третьяковский район), занявшая второе место;

Маковеева Анастасия Анатольевна (ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», г. Камень-на-Оби), занявшая третье место.

В номинации «Лучший сварщик»:

Будиков Николай Николаевич (ООО «Барнаульский котельный завод», г. Барнаул), занявший первое место;

Тардаскин Сергей Викторович (ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул), занявший второе место;

Дядиченко Антон Владимирович (ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул), занявший третье место.

В номинации «Лучший системный администратор»:

Фролов Дмитрий Александрович (КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул), занявший первое место;

Феер Герман Дмитриевич (КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования», г. Барнаул), занявший второе место;

Савченко Владимир Геннадиевич (управление делами губернатора и правительства Алтайского края, г. Барнаул), занявший третье место.

В номинации «Лучший специалист службы занятости»:

Кошелева Любовь Геннадьевна (КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу»), занявшая первое место;

Самохвалова Мария Эвальдовна (КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам»), занявшая второе место;

Шипилова Татьяна Юрьевна (КГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-Пристанскому району), занявшая третье место.

Как сообщили в краевом Управлении по труду и занятости, победителям и призёрам конкурса будут вручены дипломы и денежное вознаграждение в размере 70, 60 и 50 тыс. рублей за I, II и III места соответственно. Проведение торжественного мероприятия по награждению победителей и призёров запланировано на 21 октября 2021 года в КЗ «Сибирь».

СПРАВКА

Конкурс «Лучший по профессии» проходит с 2012 года. За 10 лет в нём приняли участие более 650 человек по 28 номинациям. В 2021 году в трудовых соревнованиях участвовали 66 человек. Победитель и призёр в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» будут представлять край на федеральном уровне в сентябре 2021 года в Самарской области.