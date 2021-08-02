«Лучшие по профессии»: барнаульцы победили в большинстве номинаций краевого конкурса

СПРАВКА

Конкурс «Лучший по профессии» проходит с 2012 года. За 10 лет в нём приняли участие более 650 человек по 28 номинациям. В 2021 году в трудовых соревнованиях участвовали 66 человек. Победитель и призёр в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» будут представлять край на федеральном уровне в сентябре 2021 года в Самарской области.

