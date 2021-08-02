«Лучшие по профессии»: барнаульцы победили в большинстве номинаций краевого конкурса

30 июля 2021 губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим распоряжением утвердил итоги ежегодного краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Победителями и призёрами конкурса стали:
в номинации «Лучший администратор отеля»:
Ершова Дарья Витальевна (АО «Гостиница «Барнаул», г. Барнаул), занявшая первое место;
Корецкая Алеся Андреевна (ЗАО «Гостиница «Турист», г. Барнаул), занявшая второе место;
Мазырина Анна Юрьевна (ООО «Вираж», г. Белокуриха), занявшая третье место.
Волковая Мария Сергеевна (КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Косихинскому району»), занявшая первое место;
Павлова Ирина Владимировна (ООО «Био-Люкс», г. Рубцовск), занявшая второе место;
Гордымова Алёна Витальевна, (КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району»), занявшая третье место.
Бибикова Дарья Александровна (АО «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул), занявшая первое место;
Волженина Наталья Борисовна (ООО «Третьяковский маслосырзавод», Третьяковский район), занявшая второе место;
Маковеева Анастасия Анатольевна (ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», г. Камень-на-Оби), занявшая третье место.
Будиков Николай Николаевич (ООО «Барнаульский котельный завод», г. Барнаул), занявший первое место;
Тардаскин Сергей Викторович (ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул), занявший второе место;
Дядиченко Антон Владимирович (ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», г. Барнаул), занявший третье место.
Фролов Дмитрий Александрович (КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул), занявший первое место;
Феер Герман Дмитриевич (КАУО «Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования», г. Барнаул), занявший второе место;
Савченко Владимир Геннадиевич (управление делами губернатора и правительства Алтайского края, г. Барнаул), занявший третье место.
Кошелева Любовь Геннадьевна (КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу»), занявшая первое место;
Самохвалова Мария Эвальдовна (КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам»), занявшая второе место;
Шипилова Татьяна Юрьевна (КГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-Пристанскому району), занявшая третье место.Как сообщили в краевом Управлении по труду и занятости, победителям и призёрам конкурса будут вручены дипломы и денежное вознаграждение в размере 70, 60 и 50 тыс. рублей за I, II и III места соответственно. Проведение торжественного мероприятия по награждению победителей и призёров запланировано на 21 октября 2021 года в КЗ «Сибирь».
СПРАВКАКонкурс «Лучший по профессии» проходит с 2012 года. За 10 лет в нём приняли участие более 650 человек по 28 номинациям. В 2021 году в трудовых соревнованиях участвовали 66 человек. Победитель и призёр в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» будут представлять край на федеральном уровне в сентябре 2021 года в Самарской области.
СПРАВКА
Конкурс «Лучший по профессии» проходит с 2012 года. За 10 лет в нём приняли участие более 650 человек по 28 номинациям. В 2021 году в трудовых соревнованиях участвовали 66 человек. Победитель и призёр в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» будут представлять край на федеральном уровне в сентябре 2021 года в Самарской области.