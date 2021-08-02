Общественное обсуждение внесения изменений в Генеральный план города завершилось в Барнауле

Изменения в Генплан внесут в связи с градостроительными и законодательными изменениями, реализацией федеральных, государственных и муниципальных программ, установлением границ приаэродромной территории и других зон с особыми условиями использования территорий.

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Изменения будут вносить в два этапа. На первом будут реконструировать международный аэропорт Барнаула. Также уточнят параметры функциональной зоны общественно-деловой застройки и определят функциональные зоны для реализации крупных инвестиционных проектов.

Второй этап связан с реализацией федеральных, государственных и муниципальных программ, установлением границ приаэродромной территории и других зон, ограничивающих застройку, определением территорий для осуществления комплексного развития территорий, реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для создания условий для осуществления комплексной жилой застройки, вовлечения в градостроительный оборот земель иных категорий.

На сегодняшний день в рамках первого этапа завершается разработка градостроительной документации. По проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа проведена процедура согласования с федеральными, краевыми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а с 22 июня по 22 июля 2021 года проведена процедура общественного обсуждения. Всего поступило 4 160 обращений. Каждое обращение рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке, подготовила сводное заключение.

Основные предложения связаны с изменением функциональных зон многоэтажной жилой и смешанной общественно-деловой застройки на зону застройки индивидуальными жилыми домами. Данные предложения пока не учли, поскольку для их учета требуется объёмная работа, включающая в себя комплексный градостроительный анализ территории, изменение пространственно-планировочной структуры города, полная корректировка карт функционального зонирования территории, определение мест для размещения объектов местного значения и решения иных вопросов.

Эти вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в рамках второго этапа в течение 2021–2023 гг. Так, в сентябре 2021 года запланировано заключение муниципального контракта на выполнение научно-исследовательской работы, которая будет включать в себя разработку Концепции пространственного развития муниципального образования с учётом стратегии социально-экономического развития; разработку проекта внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки; разработку трёх программ комплексного развития системы коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур.

По предложениям строительного комплекса на этапе разработки проектных предложений будет проведён анализ обоснованности вовлечения в градостроительный оборот земель сельскохозяйственного использования, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и ул. Просторной (Северо-Западный планировочный район), определены территории для массового жилищного строительства, создания технопарков и размещения промышленных комплексов, информирует пресс-служба мэрии.