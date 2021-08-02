Олимпиада, день девятый. Медали в теннисе, фехтовании, гимнастике и боксе

Девятый день Олимпийских игр принес нам семь наград, больше всего – в теннисе.

Фото: из сети Интернет.

Большой теннис в Токио неожиданно получился российским видом спорта. В мужском разделе до финала дошел Карен Хачанов. Увы, если до этого у него проблем на корте не было, то в решающем поединке у россиянина не получалось ничего. В итоге – поражение в двух сетах от немецкого теннисиста Александра Зверева и серебряная медаль. Зато в миксте финал получился чисто российским – когда такое было? Анастасия Павлюченко и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

В фехтовании настоящий подвиг совершила мужская сборная по рапире. Наши ребята – действующие олимпийские чемпионы в этом виде, но в Токио особых надежд с ними никто не связывал, команда серьезно омолодилась. Но рапиристы сначала победили в непростом поединке соперников из Гонконга, затем перевернули печально складывавшийся бой с США. Жаль, на Францию сил не хватило, проиграли, что называется, без шансов. Но и серебро – это успех. Большая заслуга в этом награде братьев-близнецов Антона и Кирилла Бородачевых. Их путали даже судьи, из-за чего порой возникали веселые ситуации.

В спортивной гимнастике в борьбе на отдельных снарядах серебро на счету Анастасии Ильянковой в упражнениях на брусьях, а в боксе бронзовые медали завоевал Андрей Замков и Имам Хатаев – эти награды они получат автоматически, так как проиграли в своих полуфиналах, а поединков за третьи места в боксе нет.

Волейболисты размялись перед плей-офф, в заключительном матче группового этапа победив Тунис – 3:0. Наш земляк Ильяс Куркаев вышел на площадку в третьем сете.

Уже в разгаре в Токио легкоатлетический турнир, но у россиян медалей нет. Дарья Клишина в тройном прыжке даже толком не стартовала, получив травму во время разбега в самом начале соревнований. Олимпиада для нее закончена. В прыжках в высоту двое наших были в финалах, но не допрыгнули до наград. Зато в этой дисциплине случилось невероятное – два чемпиона.

В общемедальном зачете Россия идет на пятой строчке, у нашей сборной 44 награды: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Лидирует Китай – 51 медаль (24 золотых, 14 серебряных, 13 бронзовых).

2 августа все внимание болельщиков Алтайского края будет приковано к стрельбе. В своей третьей дисциплине в Токио выступит Сергей Каменский – в стрельбе с 50 метров из трех положений. Именно в ней пять лет назад в Рио-де-Жанейро бийчанин стал серебряным призером Олимпийских игр. В Токио на его счету уже есть бронзовая награда, будем верить, не последняя. Квалификация – в 9.30 по барнаульскому времени, финал – в 14.50.

2 августа в выставочном центре Макухари Мессе, первые олимпийские медали разыграют борцы, но в трех весовых категориях наши спортсмены выбыли на ранних стадиях. В спортивной гимнастике в отдельных видах разыгрывается три комплекта медалей. Самые большие надежды на мужской опорный прыжок, куда Никита Нагорный и Денис Аблязин вышли с третьим и пятым результатом в квалификации. Денис еще будет выступать на кольцах, но у него седьмое место в квалификации с достаточно приличным отставанием от лидеров.

Виктория Листунова и Ангелина Мельникова в квалификации вольных упражнений заняли шестое и седьмое места. Начало с 15.00.

Легкоатлеты разыграют пять комплектов наград, но без россиян. Женская волейбольная сборная играет последний матч в группе со сборной Турции – хорошая разминка перед плей-офф, начало в 12.20.