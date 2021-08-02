Подведены итоги юбилейного «Аз.Арта»

Подведены итоги десятой по счету Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь», которая вызвала настоящий восторг у приезжих экспертов. С таким размахом современное искусство в Барнауле еще не представляли.

В номинации “Скульптура” победителем стал барнаульский скульптор Иван Мозговой.

Фото: Наталья Катренко

Достаточно сказать, что на этот раз «Аз.Арт», собравший художников из Сибири и Дальнего Востока, географически охватил большую часть нашей страны.

– Всему, что происходило на «Аз.Арте», хочется дать определение «супер», – высказался заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. – В превосходной степени можно говорить об участниках выставки, о работах, об экспозиционных площадях, о мероприятиях внеконкурсной программы. Юбилейной выставкой была задана такая высокая планка, соответствовать которой в дальнейшем будет непросто. Но мы сделаем все возможное, чтобы фестиваль развивался только по нарастающей.

«Аз.Арт. Сибирь – 2021» – это 300 художников, 700 работ, 8000 зрителей.

В этом году участники «Аз.Арта» ярко проявили себя во всех номинациях. Но несмотря на то, что в каждой из них довольно мощно были представлены регионы, все же большая часть главных наград осталась в Алтайском крае. Барнаульские художники были признаны лауреатами сразу в четырех областях: в уникальной и печатной графике, в декоративном искусстве и скульптуре.

– Барнаул, ну вы даете! – воскликнула со сцены специально прибывшая из Иркутска на закрытие «Аз.Арта» известный галерист, меценат, основатель частной иркутской галереи «Диас» Диана Салацкая. – То, что я увидела на выставке, достойно поклона в адрес организаторов и участников. Я под впечатлением от всего – от охвата стилей, техник, направлений, от смелости авторов.

Еще одно достижение «Аз.Арта» – нескончаемый поток зрителей. Люди участвовали в обзорных экскурсиях, которые проводились здесь с участием искусствоведов, приходили сами по себе. Как следствие – бесчисленное количество репостов и публикаций в социальных сетях. Достаточно сказать, что в дни работы выставки около 100 тысяч человек посетили интернет-группы «Аз.Арта», а около 5 тысяч пользователей сети опубликовали фото с выставки у себя на страницах. Лидером цитируемости в соцсетях была признана гиперреалистичная работа красноярского художника Александра Имедеева «Горное озеро».

По итогам выставки грамотами и дипломами были награждены 120 художников и искусствоведов. Напомним, что в целом бюджет форума составил более 7,5 млн руб., а это средства грантов Президента России и Губернатора Алтайского края, а также фонда Александра Прокопьева. Поэтому в этом году впервые лауреаты «Аз.Арта» получили денежные премии в размере 25 тыс. руб. Кроме того, от иркутской галереи «Диас» некоторые участники выставки награждены денежными призами, сертификатами на участие в пленэрах и правом на персональную выставку в стенах галереи.