Пособие для подготовки к школе начнут выплачивать со 2 августа

Министерство труда и соцзащиты со 2 августа начнёт выплачивать по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет для подготовки к школе.

Фото: mosreg.ru

Интерфакс приводит слова главы ведомства Антона Котякова со встречи с президентом РФ 28 июля: «Система готова, деньги доведены, в понедельник, 2 августа выплатим средства на 17 млн детей».

Выплаты смогут получить семьи, в которых растут дети в возрасте от 6 до 18 лет. Помимо родителей их могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. При этом сделано исключение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие ребята в возрасте от 18 до 23 лет продолжают обучение в школе, то средства на них будут выплачены.

Напомним, что министерство планировало начать осуществлять разовые выплаты на школьников от 6 до 18 лет с 16 августа, но по поручению президента ведомство готово начать единовременные выплаты на две недели раньше срока.

По словам министра, средства в размере 204 млрд рублей доведены до Пенсионного фонда РФ, приём заявлений от родителей на выплату для подготовки детей к школе начался 15 июля и продолжится до 1 ноября.