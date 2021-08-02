Сергей Каменский – серебряный призер Олимпиады

Только что в Токио завершились соревнования стрелков в дисциплине «стрельба с 50 метров с трех положений». Бийчанин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль.

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В квалификации наш стрелок показал лучший результат. Финал он начал не слишком удачно, но постепенно поднимался в таблице все выше. К началу решающих выстрелов он уже шел на втором месте.

Основная борьба развернулась между ним и китайцем Чжаном Чанхуном. В какой-то момент Каменский обошел соперника, но Чжан быстро вернул преимущество. В итоге к последнему выстрелу китаец обходил россиянина на 1,6 очка. Ликвидировать это отставание не получилось. Каменский попал 10,1, а Чжан – 10,6, только увеличив преимущество. У него золото, у бийского снайпера – серебро. Ранее Сергей завоевал в Токио бронзовую медаль в миксте, а пять лет назад также был вторым на Олимпиаде в Рио в стрельбе с 50 метров с трех положений.