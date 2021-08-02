Стало известно, на кого возложили обязанности министра образования и науки Алтайского края

С 3 августа 2021 года обязанности министра будет выполнять его заместитель Светлана Говорухина.

Фото: правительство Алтайского края

Сегодня, 2 августа 2021 года, Максим Костенко работает последний день в должности министра образования и науки Алтайского края. В рамках оперативного совещания в правительстве региона губернатор Виктор Томенко напомнил, что Костенко обратился с заявлением принять его отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Губернатор уточнил, что последующая деятельность Максима Костенко продолжится в системе образования, просвещения Российской Федерации.

Теперь выполнять обязанности министра образования и науки Алтайского края будет заместитель министра Светлана Говорухина. Сегодня она доложила о работе сферы образования, приёмной кампании, оздоровительной кампании и подготовке к учебному году, информирует пресс-служба губернатора региона.