В Алтайском крае почти вдвое увеличат закупки городского транспорта

2 августа такое решение, по сообщению пресс-службы губернатора края, принял глава региона Виктор Томенко на совещании правительства края.

Фото: Михаил Полубедов

Он поручил увеличить объём средств краевого бюджета, выделяемых на закупку пассажирского транспорта для муниципальных перевозок до 500 млн рублей.

Заместитель председателя правительства края Александр Климин проинформировал главу региона о выполнении поручения по выделению муниципалитетам 300 млн рублей на приобретение техники.

— Вместе с Минфином была проведена окончательная работа на прошлой неделе. Мы посчитали приобретение необходимого подвижного состава — это 118 автобусов для нужд 23 муниципальных образований. Перечень муниципальных образований мы формировали по принципу максимальной готовности органов местного самоуправления принять и использовать автобусы по назначению, в том числе учитывали наличие действующей маршрутной сети, предприятий транспортной отрасли, а также численность перевозимых пассажиров в данных населённых пунктах, — рассказал Александр Климин.

Также по поручению губернатора была изучена потребность остальных муниципалитетов в дополнительном приобретении автобусов малой, средней и большой вместимости для выполнения задач муниципальных образований по обеспечению транспортной доступности.

— Мы увидели потребность в приобретении дополнительных автобусов для 33 муниципальных образований края. Ещё необходимо приобрести 81 автобус. Таким образом мы сможем обеспечить потребность 56 муниципальных образований, которые сегодня нуждаются в приобретении автобусов малой, средней и большой вместимости», — сказал Александр Климин.

Губернатор поручил заинтересованным краевым ведомствам дополнительно выделить средства на закупку пассажирского транспорта для муниципальных образований. Таким образом, общая сумма затрат на приобретение пассажирского транспорта вырастет до 500 млн рублей.