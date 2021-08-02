В Барнауле проверяют готовность образовательных организаций к новому учебному году

На прошлой неделе в краевой столице стартовала приёмка образовательных учреждений. За весь период кампании, а она продлится до 13 августа, специалистам предстоит проверить 261 организацию — из них 154 детских сада, 87 школ и 20 учреждений дополнительного образования.

Особое внимание при приёмке уделено вопросам соблюдения требований безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий.

Фото: Михаил Полубедов

В детском саду № 203 два корпуса, и оба полностью готовы к началу нового учебного года. Один работает уже давно. Второй открыл двери только в прошлом году.

—Раньше здесь размещался частный детский сад, — рассказывает заведующая детским садом № 203 Евгения Попова. — Потом здание передали нам. Первый этаж ремонтировали капитально, на втором проводили только косметические работы. Закупили всё новое — от мебели до мелкого инвентаря. Сейчас полностью укомплектованы — все 270 мест в девяти группах заняты. Кстати, впервые набрали деток с полутора лет. В ясли у нас в этом году идут 60 детей.

Заниматься с ними будут педагоги с профессиональным дошкольным образованием, из них около 30% — молодые специалисты, в основном студенты старших курсов Барнаульского государственного педагогического колледжа, которые уже имеют право работать по профессии. Летом они тоже включились в благоустройство прилегающей территории — разводили цветы, подкрашивали уличные объекты. Родители помогли обустроить новые песочницы, а «Сибэнергомаш», который шефствует над детским садом, изготовил оригинальные цветочницы для прогулочных зон.

Прилегающую территорию сотрудники детского сада № 203 облагораживают в течение всего сезона.

Фото: Михаил Полубедов

— Приёмка — процесс волнительный, ведь оценивают учреждение все контролирующие структуры, — признаётся Евгения Попова. — Конечно, хочется выглядеть хорошо, я имиджем детсада дорожу. В этом году традиционно прошли процедуру без замечаний.

Проверяющих действительно много: представители городского комитета по образованию, полиции, вневедомственной охраны, ГИБДД, профсоюза и родительской общественности.

— Каждый отвечает за свою сферу, — комментирует начальник отдела организационной работы городского комитета по образованию Лариса Колченко. — В частности мы, сотрудники комитета, проверяем документацию, касающуюся образовательной деятельности: просим показать программу на год, план работы. Сегодня, 29 июля, оценим подготовку ещё двух садов, расположенных в Октябрьском районе. Всего по городу специалисты побывают в 14 детских садах.

К 30 июля в 23 образовательных организациях Барнаула провели проверку готовности.

Фото: Михаил Полубедов

Представителей ГИБДД интересует другая документация.

— В первую очередь обращаем внимание на паспорт дорожной безопасности, где должны быть указаны безопасные пути, ведущие в детский сад, отмечены дорожные знаки и пешеходные переходы. Также проверяем дорожную инфраструктуру вокруг учреждения, — рассказывает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по Барнаулу Александр Мороз. — В каждой группе должен быть уголок, посвящённой дорожной безопасности, а у руководителя — план совместной работы, согласованный с нашим руководством.

К школам требования более серьезные — там на стендах должна быть размещена более детальная информация, в том числе о нарушениях ПДД. Профилактические беседы здесь необходимо проводить не ежеквартально, как в детсадах, а ежемесячно. В случае участия ребёнка в ДТП, в учреждении, где он обучается, организовывают внеплановые встречи с педагогами, родителями, ребятами.

— Во время приёмки также напоминаем, что детей, особенно малышей, нужно учить правильно перемещаться как по улицам, так и по дворовым проездам. Это тоже зона риска для несовершеннолетних, — акцентирует Александр Мороз. — Буквально на днях шестилетний ребёнок гулял во дворе без присмотра взрослых. Он вышел из-за припаркованного автомобиля во дворовый проезд, водитель движущегося транспортного средства не успел среагировать и допустил наезд. Ребёнка госпитализировали. Такие случаи нужно минимизировать.