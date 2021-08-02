В Барнауле задержали браконьера

Он вылавливал краснокнижную стерлядь.

Браконьера задержали правоохранители в ходе рейда по Оби в Ленинском районе Барнаула. Мужчина выловил 6 экземпляров стерляди с помощью двух перемётов с 30 крючками. Рыбу и орудия лова у браконьера изъяли.

Напомним, стерлядь занесена в Красную книгу Алтайского края как уязвимый вид. В регионе её отлов повсеместно запрещён.

Ущерб от действий злоумышленника, причинённый водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудники Алтайского линейного МВД России в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, — лишение свободы на срок до 2 лет и крупный денежный штраф, информирует УТ МВД России по СФО.