Всё ради шин на машину: барнаулец разобрал стену гаража и украл зимнюю резину

Житель Барнаула разобрал кирпичную кладку гаража, чтобы похитить зимние шины на литых дисках.

Фото: canva.com

В отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 44-летнего горожанина о том, что неизвестные похитили из гаража четыре зимние шины на литых дисках. При этом, чтобы добраться до них, злоумышленники разобрали кирпичную кладку расположенного рядом заброшенного гаража. Причинённый ущерб составил 30 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления правоохранителями был задержан 39-летний барнаулец. Мужчина во всём признался. Похищенное имущество было обнаружено у него дома и изъято.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.