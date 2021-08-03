41 человек погиб в «пьяных» ДТП в Алтайском крае в 2021 году

В них же пострадали 198 человек. Такие данные опубликовали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com

По информации ведомства, 141 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло за 7 месяцев 2021 года.

Езда за рулём автомобиля в состоянии опьянения представляет большую угрозу для безопасности дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия, совершённые нетрезвыми водителями, зачастую влекут за собой более тяжкие последствия — гибель людей или травмы.

Своевременное выявление и пресечение данного вида нарушений является одной из важнейших задач сотрудников Госавтоинспекции.

За 7 месяцев 2021 года инспекторы ГИБДД выявили более 5,9 тысячи водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них направлено в суд 850 материалов по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Госавтоинспекция Алтайского края обращается ко всем участникам дорожного движения:

Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду дорожно-патрульной службы, или по единому номеру экстренных служб 112, или по телефонам дежурных частей Госавтоинспекции 8 (3852) 391-090, 393-586.

Кроме того, региональная Госавтоинспекция обращает внимание, что в целях избегания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей, как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.