Барнаулец проехал на красный и чуть не задавил пешеходов

Люди успели убежать от колёс автомобиля.

Сегодня, 3 августа 2021 года, в интернет-сообществе Barnaul 22 в Telegram появилось видео, на котором водитель на BMW X6 проехал на красный сигнал светофора. В этот момент проезжую часть, соответственно на зелёный, переходили пешеходы. Они едва успели убежать от колёс ехавшего на высокой скорости автомобиля. По словам горожан, инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула.

«Видео передал в ГИБДД, владельца иномарки установили, возможно, он и был за рулем», — заключил барнаулец.

Официальной информации на момент публикации нет.