Экс-инспектор регионального Россельхознадзора выдавал поддельные санитарные свидетельства

При этом он даже не проводил отборы проб и образцов экспортируемой подкарантинной растительной продукции, их исследования.

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Преступную деятельность инспектор Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай вёл с 2019 по 2020 год. Частями через посредника он получил взятку в 240 тысяч рублей от представителя одного из барнаульских обществ с ограниченной ответственностью. Деньги инспектор брал за незамедлительное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие зерновых культур карантинным фитосанитарным требованиям при вывозе их за пределы России. При этом даже не проводил отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции, их исследования.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователь наложил на имущество должностного лица арест на сумму более 900 тысяч рублей, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.