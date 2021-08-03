Гроза в Барнауле прошла без серьёзных последствий

Вчера, 2 августа 2021 года, в вечернее время в столице Алтайского края разбушевалась непогода. Горожане наблюдали сильный дождь, шквалистый ветер и грозу. Происходящее бодрствующие барнаульцы фиксировали на фото и видео, а после публиковали в социальных сетях.

Фото: Barnaul 22

Помимо информации о непогоде, разразившейся в Барнауле, известно и о небольших происшествиях. На Юрина, 299а на парковку упало дерево. Оно повредило машины и оборвало провода освещения. Однако, в администрации города «Вечернему Барнаулу» сообщили, что гроза прошла без серьёзных последствий. Их уже устранили.

Также в мэрии отметили, что в городе зафиксировали несколько случаев падения деревьев, в том числе на проезжую часть. А в пригородных посёлках Барнауле произошло частичное отключение электроэнергии.