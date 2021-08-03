Круче, чем Дзюба. Футболист из Барнаула стал лучшим в матче второго тура РПЛ

Российская Премьер-лига понемногу набирает обороты, и на главные роли в своих командах вновь выходят воспитанники барнаульского футбола.

Фото: ФК “Зенит”

К тому, что Александр Соболев стал главным голеадором «Спартака» мы уже привыкли. И вот в «Зените» на ту же роль претендует Александр Ерохин. Воспитанник динамовской школы во втором туре дважды огорчил «Ростов» и вполне логично был признан лучшим игроком матча. Полузащитник открыл счет в матче, а потом уже в добавленное время поставил победную точку. Ерохин забивает за «Зенит» уже в третьей игре подряд – перед голевым подвигом с «Ростовом» он отличился в игре за Суперкубок, поразив ворота «Локомотива», а и в первом туре, его гол стал победным в матче с «Химками». В общем, сейчас Ерохин – лучший бомбардир и «Зенита», и всей РПЛ.

Александр Соболев старается не отставать, и во втором туре его гол принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов». Что интересно, и Ерохин, и Соболев в этом туре забили своим бывшим командам. Отмечать свой гол в ворота самарцев нападающий «Спартака» не стал.

Юрий Дюпин провел второй сухой матч в сезоне, пока в его ворота забить не может никто, а «Рубин» на этот раз победил «Арсенал» – 3:0.

У остальных наших футболистов в РПЛ дела пока складываются хуже. Владислав Камилов и его «Уфа» в драматичном матче проиграла «Динамо» – 2:3. Камилова заменили в начале второго тайма при счете 0:2.

В матче «Краснодар» – «Химки» теоретически могли сыграть трое барнаульцев, но ни вратарь краснодарцев Евгений Городов, ни его коллега по амплуа из «Химок» Виталий Сычев с одноклубником Кириллом Боженовым на поле не вышли, оставшись в запасе. Такая же участь постигла и рубцовского защитника «Сочи» Игоря Юрганова в матче с «Ахматом» (2:1).