Медведь пришёл: история олимпийского Мишки

3 августа 1980 года состоялось закрытие летних Олимпийских игр в Москве. Главным символом первой Олимпиады, прошедшей в Восточной Европе, и впервые в социалистической стране, стал медведь.

Фото: sport24.ru

И 41 год спустя полёт олимпийского Мишки, талисмана Игр 1980 года, по вечернему московскому небу в конце церемонии закрытия соревнований остаётся одним из самых запоминающихся событий в истории спортивной жизни страны.

Папа олимпийского мишки

За три года до Олимпиады из десятков тысяч вариантов, присланных на конкурс, был выбран образ, созданный детским иллюстратором Виктором Чижиковым. Удивительно, но художник страдал дальтонизмом: он видел мир в бежевых тонах с вкраплениями оранжевого и синего, не различая оттенков красного, розового и зелёного, поэтому ориентировался на подписи к краскам.

Фото: mirf.ru

В дальнейшем над символом московской Олимпиады работал целый ряд художников. Так, художник Евгений Мигунов, выполнил сотни рисунков талисмана, в том числе для каждого вида спорта отдельно. Был Мишка-факелоносец, каноист, борец.











Фото: Pinterest. ru

Человек в костюме медведя

Изначально запуск олимпийского мишки не понравился — глава Спорткомитета Марат Грамов поставил резолюцию: «Медведи не летают». Но мы-то знаем, что летают, и ещё как: в мультфильме Фёдора Хитрука Винни Пух летал на воздушном шарике, чтобы добраться до улья с мёдом! Главный режиссёр церемонии, постановщик Кремлевского дворца съездов и экс-главреж Большого театра Иосиф Туманов добился приёма у идеолога КПСС Михаила Суслова, и член Политбюро его поддержал. Сначала символ Игр-1980 должен был быть просто куклой медведя, но из-за плохой аэродинамики эту идею отложили. Тогда инженер Александр Трусов предложил нарядить в костюм медведя человека и привязать его к гелиевым шарам и даже сам вызвался в испытатели. На фабрике меховых игрушек для него сшили нужную форму и запустили в небо с подмосковного аэродрома Кубинка-2. Но, видимо, коллеги перестарались с гелием или количеством шаров, потому что инженер в костюме резко взмыл в воздух и улетел из поля зрения создателей. Александра с тех пор никто не видел. Вероятнее всего, шары лопнули и он погиб от падения с большой высоты. Одно время даже ходили легенды, что Трусов благополучно приземлился за границей, таким способом преодолев «железный занавес», и с тех пор живёт где-то в другой стране! Больше краш-тесты с живыми людьми не проводили.

Резиновый Мишка

Мишку сделали в НИИ резиновой промышленности, обтянув лёгкий алюминиевый корпус прорезиненным хлопком. Из этой ткани делали надувные спасательные плоты. Всего было сделано три фигуры, с запасом. По проекту фигура должна была весить около сорока килограммов, чтобы наполненная гелием могла взлететь. Однако реальный медведь весил под семьдесят килограммов, поэтому его фигуру пришлось укреплять во многих местах, да и краски понадобилось намного больше, чем предполагали сначала. Готовый медведь многократно испытывался и дорабатывался, чтобы его полёт прошёл без сюрпризов.

Фото: sport24.ru

Москва верит слезам

И последний эмоциональный символ тех Игр — покатившаяся слеза из левого глаза олимпийского Мишки. Этот штрих на закрытии стал идеальным выражением чувств всех присутствующих на церемонии. Конечно, грустные мотивы прописаны в сценариях всех соревнований МОК, но слеза медведя наиболее искренне передала печаль от расставания с московской Олимпиадой.

А появилась она совершенно случайно. Всего на трибуне с живым панно сидело 4,5 тысячи человек, это были военнослужащие подмосковных частей. В их активе имелись цветные щитки, шапочки, шарфы и накидки, с помощью которых складывались картины, видные всему стадиону. Оттачивали движения и нужные перевороты табличек много и долго. Солдаты тренировались по ночам. На одной из поздних репетиций солдат допустил ошибку. Режиссёр закричал на него в мегафон, сидящие рядом не поняли команды и перевернули таблички. Так из глаза Мишки покатилась слеза. Сцену тут же добавили в сюжет церемонии закрытия.

Фото: sport24.ru

Он улетел, но обещал вернуться

«Первоначально Мишка никак не хотел лететь как надо, потому что не обладал правильной аэродинамической формой, — вспоминал Владимир Шпаков, сотрудник НИИ резиновых изделий, который изготовил летающий талисман Игр-1980. — Он кувыркался в воздухе, а стоять как положено не мог». Чтобы решить эту проблему, пришлось утяжелить нижние лапы медведя, а сверху привязать шары.

Чтобы пронести надувного медведя на стадион, его пришлось заносить через вход наклонно. Это тоже придало зрелищности моменту: огромная фигура будто выросла из-под земли. Милый надувной медведь взмыл над Москвой, прощально покачивая лапой под гениальную песню Пахмутовой и Добронравова:

«На трибунах становится тише…

Тает быстрое время чудес.

До свиданья, наш ласковый Миша,

Возвращайся в свой сказочный лес».

Закрытие Олимпиады-80 оказалось мягким, лиричным, трогательным. Впервые на церемониале такого высокого ранга на первый план вышли простые человеческие чувства.

Полёт олимпийского Мишки продолжался не очень долго, газ постепенно выходил из летающего объекта, и он, перелетев Москву-реку, приземлился недалеко от здания МГУ.

Фото: mirf.ru

После Олимпиады дубликат запущенного медведя выставлялся на ВДНХ, а тот Мишка, которого выпускали со стадиона, повредился при посадке. В любом случае, прорезиненный хлопок, из которого сделали фигуры, не был рассчитан на долгое хранение, так что сейчас этих медведей увидеть уже нельзя. Так же рассыпались от времени и фигурки из вспененной резины, которые стояли в 80-х годах в каждом доме.

Мишка-мультзвезда

Значки, почтовые марки, памятные монеты, разнообразная текстильная продукция — в 1980 году от Мишки в СССР было не скрыться. Но харизму самого доброго русского медведя раскрыли по максимуму советские режиссёры-мультипликаторы, сделавшие его героем многочисленных анимационных фильмов. Первым — ещё в начале 1979 года — картину с талисманом Олимпиады выпустил на экраны создатель «Ну, погоди!» Вячеслав Котёночкин. Называлась она «Кто получит приз» — и, как и практически все остальные работы Котеночкина, остаётся спустя годы народным хитом. Мишка, правда, в этом мультфильме нарисован немного не канонически: заросший шерстью, он больше похож на натурального бурого медведя, чем на привычного дружелюбного великана. Впрочем, в более поздних мультфильмах на олимпийскую тематику — «Салют, Олимпиада!», «Первый автограф», «Олимпийский характер» — Мишка уже становится похож на того самого олимпийского. Окончательно же его образ в советских мультфильмах оказался доведён до ума в трёхсерийном фильме Владимира Пекаря «Баба-яга против!» — наверное, самого популярного представителя жанра олимпийской анимации.

Удивительно, но мультфильмы о Мишке снимали не только в Советском Союзе. С октября 1979-го по апрель 1980-го на японском телевидении транслировалось аниме Koguma no Misha, в переводе — буквально «Медвежонок Миша». Снятый студией Nippon Animation, которая знакома отечественному зрителю «Приключениями пчёлки Майи» и «Вокруг света с Вилли Фогом», этот сериал совсем не упоминал Олимпиаду, а Мишку в нём превратили из талисмана масштабного праздника спорта в героя истории о том, как дружелюбный медвежонок-подросток, переехавший в новый город, находит дружбу и приключения.

Фото: kinocritik.ru

Наследие Мишки

Московская Олимпиада навсегда перевернула представление планеты Земля об Играх. До 1980 года церемонии открытия и закрытия казались простым церемониалом, парадом стран и флагов, аудиовизуальным пресс-релизом: приехало столько-то, участвуют столько-то, с приветственной речью выступили такие-то. Но СССР удалось впечатлить мир, создав гигантский художественный спектакль под открытым небом.

Без улетающего в небо олимпийского Мишки не было бы песни Barcelona Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье в 1992-м, шоу в Сиднее-2000, Королевы с Джеймсом Бондом в 2012-м в Лондоне и яркого открытия Сочи-2014.

Наша любовь к символу Олимпиады и всей страны сильна до сих пор. Недаром современным правопреемником олимпийского Мишки стал добрый воспитатель непоседливой Маши — бурый Миша. В прошлом очень популярный цирковой медведь, имеющий за свои выступления множество грамот, медалей и наград, он бережно следит за каждым кубком и медалью и периодически начищает их до блеска!