Олимпиада, день 10. Золота нет, но одно серебро – с алтайской пропиской

В понедельник в Олимпийском Токио завершились соревнования по и стрельбе. Про серебряную медаль Сергея Каменского мы уже писали, повторяться не будем. Скажем лишь еще раз, что бийчанин – молодец.

Фото: из сети Интернет

В гимнастическом зале продолжается розыгрыш медалей на отдельном снаряде. Серебро в опорном прыжке завоевал Денис Аблязин. Причем у него оказалась одинаковая оценка с чемпионом Шином Джахваном из Южной Кореи, но победу отдали ему, так как заявленная сложность программы у него была выше.

В вольных упражнениях среди женщин бронзовую медаль завоевала Ангелина Мельникова. Еще одна бронза дня на счету велогонщиков – Дарья Смирнова и Анастасия Войнова заняли третье место в командном спринте.

Греко-римская борьба пока тоже приносит россиянам только бронзовые медали – их обладателями стали Сергей Семенов (130 кг) и Сергей Емелин (60 кг). Кстати, победитель в категории 130 кг кубинец Михаин Лопес стал первым в мире четырехкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Увы, одна из главных надежд России Александр Чехиркин выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Завершился групповой этап в женском гандболе и волейболе. Гандболистки в заключительной игре обыграли испанок и теперь в четвертьфинале сыграют с Черногорией, игра состоится 4 августа. А вот волейболистки уступили в последнем матче Турции – 2:3 и вышли в плей-офф с четвертого места. В четвертьфинале нас ждет Бразилия. Пляжная волейбольная пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский успешно преодолела стадию 1/8 финала и в четвертьфинале сыграет с немецким дуэтом Юлиус Толе — Клеменс Виклер.

В легкой атлетике в финал соревнований по прыжкам с шестом вышла Анжелика Сидорова, финал состоится 5 августа. В стартовавших соревнованиях по синхронному плаванию прогнозируемо и уверенно выиграли квалификацию в произвольной программы Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко – и это даже не смотря на то, что диджей сначала включил для выступления не их музыку.

Сейчас в активе сборной России ровно 50 медалей – 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых, мы на пятой строчке. Лидируют все также китайцы, у которых 62 награды, из них 29 золотых.

Вторник для болельщиков начнется с волейбола – уже в 7.00 по барнаульскому времени мужская российская сборная сыграет с канадцами в четвертьфинале. А женская команда по водному поло днем проведет четвертьфинал против австралиек, начало в 17.50.

В личных видах спорта главный финал для российских болельщиков – встреча за золото в греко-римской борьбе Мусы Евлоева против армянина Артура Алексаняна (18.15). В гребле Светлана Черниговская, Максим Баранов и дуэт Варвара Баранова/Кира Степанова выступят в полуфиналах на своих дистанциях. В спортивной гимнастике завершится розыгрыш медалей на отдельных снарядах. Давид Белявский выступит на параллельных брусьях, Никита Нагорный на перекладине и Вера Уразова на бревне (начало в 15.00).

В боксе в своих полуфиналах на ринг выйдут в категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов против Дэвида Нийка (Австралия), а в весе до 57 кг – Альберт Батыргазиев против Лазаро Алвареза (Куба).

В синхронном плавании техническую программу выполнят Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

И, наконец, вечером болеем за Сергея Шубенкова, которого ждет квалификация в барьерном беге на 110 метров. (17.10)