Про арбуз: самые «хрустящие» факты о любимой ягоде

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник — День арбуза.

Фото: canva.com

Отлично утоляя жажду, голод и будучи практически не калорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой собственный праздник.

Сахарные, красные, хрустящие арбузы являются предметом обожания многих барнаульцев. Мы «выжали» из них самые «сочные» секреты.

15 неожиданных фактов об арбузах читайте в обзоре от «Вечернего Барнаула».

1. Как растительная единица арбуз — это однолетняя трава. Плод — ложная ягода. Всё дело в оболочке: у арбуза есть так называемый пробковый слой, то, что мы называем коркой, — прослойка из одеревеневших клеток между кожурой и мякотью. Некоторые пытаются отнести арбуз к тыквинам — так ботаники называют плоды дыни, тыквы и огурца.

2. Родиной арбуза является пустыня Калахари в Южной Африке. Его изображения и семена были найдены ещё в древнеегипетских гробницах. В Древнем Риме его ели свежим или засоленным, а также варили из него мёд.

3. Считается, что слово «арбуз» произошло от иранского «харбюза», что означает «огурец размером с осла».

4. Арбуз на 92% состоит из воды. Для сравнения, тело медузы состоит из воды примерно на 95%, организм новорождённого ребенка — на 80%, а организм взрослого человека — на 65–70%.

5. Из арбуза можно создавать произведения искусства. Это называется карвингом. К нам оно пришло из Юго-Восточной Азии, где оттачивалось и совершенствовалось на протяжении долгих веков. В Европе более традиционна резьба по овощам, в Азии — по фруктам. При этом в Китае больше любят вырезать фигурки людей и животных, а в Тайланде и Японии отдают предпочтение композициям с цветами. Главное преимущество арбуза, как основы для карвинга, его размер. Кстати, в Таиландских школах дети начинают обучение карвингу с 11 лет.

6. Для употребления арбуза нет практически никаких противопоказаний. Он является кладезем магния, который важен для стабильности артериального давления в организме, желчеотделения и деактивации холестерина, связывания солей щавелевой кислоты (оксалатов) и предотвращения образования камней в почках, для снижения нервной возбудимости, снятия мышечных спазмов, нормализации моторики кишечника. Чтобы погасить суточную потребность человека в магнии, нужно съесть 150 граммов арбуза.

7. Арбузные корки можно употреблять в пищу. Восточные мастера их жарят, тушат, маринуют и даже используют для приготовления цукатов.

8. Существуют сорта арбузов без косточек. Первые бессемянные арбузы появились в Японии в 40-50-х годах прошлого века. И уже совсем скоро их успех закрепили учёные из России, Болгарии, США и многих других стран. Интересно, что в Израиле арбузы с косточками практически исчезли с прилавков. К слову, некоторые люди не покупают бессемянные арбузы, считая их генетически модифицированными и опасными для здоровья. На самом деле арбузы без косточек — это стерильные экземпляры, которые получились в результате скрещивания определённых сортов.

Фото: canva.com

9. Мякоть арбуза бывает не только красной. Большинство сортов арбуза имеют ярко-красную мякоть. Однако некоторое время назад в барнаульских супермаркетах появились арбузы с ярко-жёлтой мякотью. Также благодаря селекционерам появились есть арбузы с оранжевой и даже белой сердцевиной. Правда, по вкусу такие сорта отличаются от классических. Жёлтые похожи одновременно на арбуз, манго и дыню, оранжевые — очень сладкие, но специфический арбузный аромат у них выражен слабо. Вкус арбузов с белой мякотью сочетает в себе то, что на первый взгляд соединить просто невозможно — клубнику и огурец.

Фото: canva.com

Фото: moiseeva-dmdou3.obrpro.ru

Фото: Pinterest

10. Существуют даже квадратные арбузы. Это изобретение японцев. Впервые кубические арбузы были выведены около 30 лет назад в префектуре Кагава на японском острове Сикоку. Затем они появились в Бразилии, ОАЭ, Великобритании и других странах Европы. Обычные круглые арбузы часто катаются, их неудобно хранить в холодильнике и транспортировать. Поэтому японские фермеры придумали помещать арбузную завязь в специальные стеклянные коробки в форме куба.

Фото: canva.com

11. Самым большим арбузом в Книге рекордов Гиннесса в 2006 году был арбуз, выращенный американским фермером Ллойдом Брайтом, весом 122 килограмма.

Фото: vybratpravilno.ru

12. Бытует мнение, что арбузы бывают «мальчиками» и «девочками». Якобы арбузы «девочки» более сладкие и с меньшим количеством косточек. Это миф. На самом деле все плоды арбузов женские, так как плод формируется из пестика цветка.

Фото: canva.com

13. Кроме больших арбузов существуют и карликовые, длиной всего 3–4 сантиметра. По вкусу они напоминают свежий огурец.

14. Фрукт, ягода… А вот в Оклахоме арбуз признали овощем! В 2007 году Сенат объявил его овощем штата. Местной администрации хотелось отметить важность арбузов для экономики региона. Решение перевести бахчевую культуру в овощи стало вынужденной мерой, так как почётное звание фрукта штата уже было занято клубникой. Это решение было обосновано тем, что, с точки зрения ботаники, это травянистое растения было бы более правильно называть овощем.

15. На сегодняшний день существует более 1200 сортов арбузов, которые выращивают в 96 странах мира. В основном это страны с тёплым климатом.

Фото: canva.com

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