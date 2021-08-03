Россияне поделились мнением, когда лучше уходить на пенсию

Большинство россиян не собираются бросать работу и уходить на пенсию до тех пор, пока позволяет здоровье.

Фото: u-f.ru

Такими данными поделились сервис hh.ru и компании «Деньги Вперёд», со ссылкой на РБК пишет Lenta.ru

Уволиться и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30 процентов россиян. Ещё 19 процентов участников опроса заявили, что не собираются ждать и уйдут с работы раньше достижения пенсионного возраста. Иное мнение у 6% россиян, они считают, что нужно идти на пенсию в 70-75 лет. 42% опрошенных заявили, что будут работать, пока позволяет здоровье.

В ходе исследования также удалось установить, что 56% россиян не делают никаких сбережений на пенсию. Чаще это люди рабочих профессий. 17% опрошенных имеют какие-либо накопления, 14% инвестируют в бумаги, а 13% — вкладываются в покупку недвижимости. Копят валюту и используют полисы страхования жизни 9 и 1 процент россиян соответственно.

Более 25% респондентов уверены, что на пенсии им придётся урезать свои расходы, так как в старости уровень их жизни поменяется. Вместе с тем примерно 20% надеются жить на доход от инвестиций, 17% — на средства от сдачи недвижимости и ещё 3% планируют жить за счёт детей.