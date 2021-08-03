Сергей Шубенков снялся с Олимпиады в Токио

Барнаульский барьерист не выступит на Олимпийских играх из-за травмы.

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Сегодня Сергей Шубенков должен был стартовать в предварительном забеге на дистанции 110 метров с барьерами, старт был запланирован на 17.10 по барнаульскому времени. Но в забеге он не участвовал, в протоколе напротив его фамилии значилось – DNS, то есть не стартовал. Причина – травма.

Что конкретно произошло, пока сказать сложно. Как рассказал газете «Спорт-Экспресс» тренер Шубенкова Сергей Клевцов, проблемы с ногой у его воспитанника давно:

– Мы лечились, пытались… Сейчас на разминке побежал — и все… Что-то щелкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щелкнуло — непонятно. Но ему очень больно.

Ахилл беспокоил Шубенкова с 2019 года. Проблема обострилась на заключительных преодолимпийских сборах в Новогорске, сухожилие воспалилось. Для решения проблему Шубенкову даже пришлось прервать подготовку, лечь в ФМБА на несколько дней для обследования и лечения. Судя по тому, что в Токио он поехал и, проблема была решена, спортсмен рассчитывал стартовать как минимум в квалификации.

Кстати, сбора в Новогорске изначально в планах не было. Точнее, Сергей Клевцов рассчитывал, что сначала он с воспитанником потренируется там, а завершающий этап подготовки пройдет в Барнауле, откуда они и улетят в Токио. Но против выступило руководство сборной, спортсмену надо было регулярно сдавать ЦПР-тесты, а в России лишь две лаборатории, где это разрешено делать спортсменам – в Москве и во Владивостоке. В итоге выбрали Москву. Кстати, во Владивостоке готовились гребцы, столкнувшиеся там с ужасными климатическими условиями. И сейчас их результаты в Токио не радуют.

Ну а для Шубенкова Олимпиада завершилась, так и не начавшись. Что спортсмен планирует делать, пока не ясно.

– Сначала узнаем, что случилось с ногой, – ответил нам в мессенджере Сергей Клевцов сегодня вечером.

Олимпиада в Токио стала второй, которую пропускает Шубенков – в Рио в 2016 году российские легкоатлеты не участвовали в принципе из-за допинговых санкций. Единственная Олимпиада в карьере Сергея была в Лондоне в 2012 году, где тогда еще молодой и малоопытный спортсмен не смог выйти в финал.

Среди спортсменов Алтайского края на Олимпиаде остались каноистка Ирина Андреева и волейболист Ильяс Куркаев. Андрееву завтра, 4 августа, ждет квалификация и, если все пройдет удачно, четвертьфинал на дистанции 200 метров. Куркаев 5 августа в составе сборной России сыграет в полуфинале с Бразилией.

Еще один алтайский спортсмен, стрелок Сергей Каменский завершил выступление на Олимпиаде, завоевав серебряную и бронзовую медали.