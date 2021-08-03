Шесть человек погибли на воде в Алтайском крае за неделю

Все происшествия произошли в непредназначенных для купания местах.

Фото: pexels.com

Такие данные опубликовали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В ведомстве отметили, что несчастные случаи на водных объектах регистрируются постоянно. В жаркую погоду многие граждане предпочитают отдыхать на водоёмах и, к сожалению, не все выбирают для отдыха официально открытые пляжи. Только за минувшую неделю в регионе произошло не менее шести случаев гибели людей на воде.

Спасатели отмечают, что тонущий человек обычно не кричит, не машет руками, не бьёт по воде и не поднимает брызг. Редко тонущий человек способен позвать на помощь. Чтобы хоть что-то сказать, человеку нужно набрать достаточно воздуха в лёгкие. У тонущего человека рот оказывается под водой, и если удаётся его приподнять, то на миг, которого, к сожалению, не хватает, чтобы выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь.

В инстинктивной реакции тонущего человека, тело которого находится в вертикальном положении, никого барахтанья и намёков на то, что человек тонет, вы не увидите. В таком положении тонущий может продержаться от 20 до 60 секунд, и если рядом не окажется опытного спасателя, который сможет понять, что человек тонет, и окажет помощь, то тонущий через минуту уйдёт под воду.

Конечно, на водоёме можно увидеть человека, который кричит и бьёт руками по воде — это проявление паники, которая не всегда предшествует реальной опасности утопления. В такой ситуации человек может выплыть сам или ухватиться за спасательный круг или палку. Но если вы заметили что-то подобное, спросите человека, всё ли с ним в порядке. Если он не ответит, скорее всего, ему нужна помощь.

И запомните важный момент: дети, которые плещутся в воде, обычно делают это довольно шумно. Если вдруг наступила тишина — обязательно проверьте, всё ли с вашим ребёнком в порядке.

Не оставляйте детей на водоёмах без присмотра. Всегда будьте возле ребёнка, который находится на берегу, а тем более в воде, даже на мелководье. Не отводите от него взгляда. Ребёнок может упасть, уйти под воду и захлебнуться. Помните, иногда даже минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. И ни в коем случае не позволяйте несовершеннолетним ходить на водоём без взрослых, даже если они хорошо умеют плавать.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам постоянно ведут профилактическую работу по недопущению происшествий на воде, но многое здесь зависит от сознательности и осторожности каждого из нас. Безопасный отдых возможен только на проверенных, оборудованных пляжах.