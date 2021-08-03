Соцсети: водитель умер за рулём автомобиля и врезался в столб в Барнауле

Мужчина ехал на служебной машине и вёз троих сотрудников.

Трагедия произошла утром 3 августа 2021 года в Барнауле. Информация об этом появилась в интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» в Telegram. Там очевидцы рассказали, что водитель умер за рулём автомобиля, после чего транспорт врезался в столб.

«Скорая помощь и МЧС прибыли на место, осмотрели пострадавших, увезли в больницу. Полиция составила протоколы», — сообщили барнаульцы.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу администраторам паблика рассказали, что сегодня в 8:25 по адресу: улица Тихонова, 54 водитель-мужчина 1954 года рождения на автомобиле «Луидор» съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Водитель скончался на месте происшествия.

Пассажиры автомобиля живы: женщине 1965 г. р. оказали помощь в ГБ № 1, не госпитализировали, женщину 1973 г. р., получившую телесные повреждения, госпитализировали в ГБ № 1, женщине 1964 г. р. оказали помощь на месте, не госпитализировали.