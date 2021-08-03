В Алтайском крае доходы бюджета выросли почти на четверть

3 августа Министерство финансов региона опубликовало официальные данные об исполнении консолидированного бюджета края за I полугодие 2021 года.

Как отмечается в документе, доходы бюджета края по сравнению с I полугодием 2020 года выросли на 23 процента. Причём заметный рост продемонстрировали налоги, формирующие основной объём (более половины) бюджетных доходов Алтайского края: налоги на прибыль увеличились почти на треть. НДФЛ (налоги на доходы физических лиц) — на 13 процентов.

Из других налогов существенно (в десятки раз!) вырос налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Если говорить об отдельных статьях расходов, то значительно (почти втрое!) выросли расходы на обеспечение пожарной безопасности и молодёжную политику (в два с лишним раза!). Отмечается также рост бюджетных расходов на ЖКХ (особенно жилищное хозяйство и благоустройство), скорую медицинскую помощь, охрану семьи и детства, массовый спорт.

В целом расходы консолидированного краевого бюджета по сравнению с I полугодием 2020 года выросли на 14 процентов.