В Алтайском крае мужчина срубил четыре берёзы

Своими действиями злоумышленник нанёс ущерб в 32 тысячи рублей.

Правоохранителям сообщили о незаконной рубке в Смоленском районе. В ходе проверки в километре от поселка Усть-Катунь были найдены две спиленные сырорастущие берёзы и ещё две рядом, в другом квартале.

Чёрного лесоруба вскоре установили. Им оказался мужчина 1988 года рождения, который дал признательные показания.

Предварительно установлено, что мужчина срубил березы и, распилив их на чурки, хотел продать.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере»), пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.