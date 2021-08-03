В Алтайском крае на железнодорожных путях нашли тело подростка

На данный момент следователи выясняют причину гибели 14-летнего мальчика.

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Погибшего подростка нашли на железнодорожных путях на станции Повалиха в Алтайском крае 2 августа 2021 года в вечернее время.

ИА «Амител» местные жители рассказали, что мальчик играл на путях с друзьями. По неподтверждённым данным, подросток могу удариться головой и погибнуть от внутреннего кровоизлияния. По другой версии погибший мог отравиться неизвестным веществом. На данный момент оба предположения рассматривают специалисты.